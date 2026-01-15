Xử lý tình trạng nhếch nhác tại khu di tích quốc gia Thanh Hóa

TPO - Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu đang được rà soát, chỉnh trang tổng thể nhằm khắc phục những tồn tại kéo dài, lập lại trật tự quản lý và bảo tồn di sản lịch sử văn hóa đặc biệt của Thanh Hóa.