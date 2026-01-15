Xử lý tình trạng nhếch nhác tại khu di tích quốc gia Thanh Hóa

TPO - Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu đang được rà soát, chỉnh trang tổng thể nhằm khắc phục những tồn tại kéo dài, lập lại trật tự quản lý và bảo tồn di sản lịch sử văn hóa đặc biệt của Thanh Hóa.
Nhiều năm qua, nhận thấy di tích rơi vào tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan do việc quản lý thiếu đồng bộ, nhiều công trình vi phạm như lều, quán, ki ốt bán hàng mọc lên nhan nhản vào dịp chính lễ hội, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành chỉnh trang tổng thể, bảo vệ di tích, trả lại không gian cảnh quan.
Các lều quán, ki-ốt dựng tạm ở hai bên đường lên Am Tiên, phía sau cổng chào chính trước đây gây phản cảm đối với du khách, nay đã được tháo dỡ, trả lại không gian cho quần thể di tích này.