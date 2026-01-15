Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Xử lý tình trạng nhếch nhác tại khu di tích quốc gia Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu đang được rà soát, chỉnh trang tổng thể nhằm khắc phục những tồn tại kéo dài, lập lại trật tự quản lý và bảo tồn di sản lịch sử văn hóa đặc biệt của Thanh Hóa.

tp-3.jpg
Quần thể Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu có diện tích gần 530 ha, nằm trên dãy Ngàn Nưa, thuộc địa bàn các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa﻿) có địa hình núi non trùng điệp, cảnh quan tự nhiên hùng vĩ.
tp-19.jpg
Theo sử sách, đây là vùng đất linh thiêng gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, người anh hùng dân tộc dấy binh chống quân Đông Ngô vào năm 248. Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch quản lý toàn diện, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích này.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
Nhiều năm qua, nhận thấy di tích rơi vào tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan do việc quản lý thiếu đồng bộ, nhiều công trình vi phạm như lều, quán, ki ốt bán hàng mọc lên nhan nhản vào dịp chính lễ hội, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành chỉnh trang tổng thể, bảo vệ di tích, trả lại không gian cảnh quan.
tp-8.jpg
Trong ảnh là ngôi đền chính trên đỉnh núi Nưa, địa điểm này được xây dựng bằng sự đóng góp của người dân địa phương, từng nhiều lần được trùng tu. Sau khi chỉnh trang, tháo dỡ các mái che, bàn sắp lễ như trước, khu vực đền thờ chính trở nên thoáng đãng.
tp-11.jpg
Khu vực đền thờ Bà Triệu được giữ nguyên trạng trong quá trình thực hiện chỉnh trang tổng thể khu di tích.
tp-4.jpg
Gần khu đền chính là “huyệt đạo thiêng”. Theo quan niệm dân gian, khu vực Am Tiên, được coi là một trong ba huyệt đạo quan trọng của cả nước, cùng với núi Đá Chông (Hà Nội) và núi Bà Đen (Tây Ninh). Du khách khi đến Am Tiên thường đi vòng quanh khu vực này để cầu may mắn, bình an. Hiện, khu vực này đã được lực lượng chức năng chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh và rào chắn lại.
tp-15.jpg
Tại khu vực xung quanh huyệt đạo Am Tiên hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân thuê người trồng cây lưu niệm, đặt bia ngay trong khuôn viên di tích. Việc trồng cây với mật độ dày, không phù hợp thổ nhưỡng khiến nhiều cây không thể sinh trưởng, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến cảnh quan chung của di tích. Trước thực trạng trên, đơn vị quản lý đã kiểm đếm số lượng cây xanh và bia đá quanh huyệt đạo Am Tiên, làm cơ sở xây dựng phương án chỉnh trang, sắp xếp lại cho phù hợp.
tp-5.jpg
tp-6.jpg
tp-20.jpg
Các lều quán, ki-ốt dựng tạm ở hai bên đường lên Am Tiên, phía sau cổng chào chính trước đây gây phản cảm đối với du khách, nay đã được tháo dỡ, trả lại không gian cho quần thể di tích này.
tp-221.jpg
Theo đại diện Ban quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, hiện khu vực di tích Am Tiên﻿ tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác cải tạo theo chỉ đạo của tỉnh, vệ sinh môi trường, chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón người dân và du khách. Dự kiến, ngày 19/1, di tích sẽ mở cửa đón khách trở lại.
Phạm Trường
#Bà Triệu #di tích lịch sử #Thanh Hóa #huyệt đạo #Am Tiên #bảo tồn #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục