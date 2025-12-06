Ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam được xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh

TPO - Hải đăng Kê Gà được xác lập kỷ lục là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh.

Chiều 6/12, UBND xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh đối với Hải đăng Kê Gà.

Công trình hải đăng hơn trăm năm tuổi nằm trên đảo Kê Gà, được xem là một trong những ngọn hải đăng cổ và bề thế nhất, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn hàng hải khu vực.

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao bảng xếp hạng cho lãnh đạo xã Tân Thành.

Hải đăng Kê Gà cao 42,8 m, được xây dựng từ năm 1897-1899 bằng đá hoa cương, kiến trúc bát giác mang đậm dấu ấn Pháp cuối thế kỷ XIX. Công trình được xác lập kỷ lục Việt Nam là ngọn hải đăng cao nhất nước ta với 184 bậc thang xoắn và tầm quét sáng 22 hải lý.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Huy - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đề nghị địa phương phối hợp đơn vị liên quan thành lập Ban Quản lý di tích, xây dựng quy chế hoạt động rõ ràng nhằm bảo vệ và khai thác hiệu quả giá trị di sản. "Kê Gà phải trở thành điểm đến xanh - sạch - đẹp, đóng góp cho phát triển du lịch và kinh tế xã hội của Tân Thành”, ông Võ Thành Huy nhấn mạnh.

Hải đăng Kê Gà được xác lập kỷ lục Việt Nam là ngọn hải đăng cao nhất nước với 184 bậc thang xoắn.

Theo bà Mai Thị Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND xã Tân Thành, việc Hải đăng Kê Gà được xếp hạng di tích cấp tỉnh là niềm tự hào của người dân địa phương. Đó cũng là sự ghi nhận đối với một công trình đã đứng vững gần 130 năm trước gió bão biển khơi.