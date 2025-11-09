30 di tích ở Hội An bị xuống cấp sau mưa lũ

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh các di tích không chỉ là dấu ấn văn hóa, lịch sử mà còn là nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch của thành phố. Ông đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Sáng 9/11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế các di tích ở Hội An.

Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến đô thị cổ Hội An ngập lụt nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống di tích thuộc Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp với UBND các phường tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình xuống cấp, đồng thời vận động người dân, chủ di tích chủ động kiểm tra, gia cố công trình hạn chế thiệt hại do tác động từ mưa bão còn đang diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực tế các di tích tại Hội An.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết qua kiểm tra, hiện có 30 di tích bị xuống cấp, trong đó 9 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 14 di tích xuống cấp nặng.

Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An hỗ trợ chống đỡ cho một di tích thuộc diện nguy cấp (nhà số 23 Tiểu La), 19 di tích được chủ di tích tự tổ chức chống đỡ, gia cố bổ sung (mức độ nguy cơ nhẹ) và 10 di tích được đề nghị tu bổ khẩn cấp hoặc hạ giải tạm thời trong trường hợp chưa có kinh phí.

Đa số di tích xuống cấp nghiêm trọng, hiện vẫn chưa có hồ sơ pháp lý rõ ràng về quyền sở hữu, quyền sử dụng. Ngoài ra kinh phí tu bổ đối với các di tích rất lớn trong khi với nhiều chủ di tích ở các kiệt, hẻm không có điều kiện kinh doanh dẫn đến việc bỏ ra số tiền lớn thực hiện tôn tạo tu bổ là khó khăn.

Nhiều di tích tại Hội An xuống cấp nghiêm trọng cần tu bổ khẩn cấp. Ảnh: Hoài Văn.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh di tích có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vai trò của di tích trong phát triển du lịch.

Nhấn mạnh mục tiêu gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố, ông đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể hiện trạng và công năng của từng di tích, từ đó đề xuất các phương án bảo tồn, tôn tạo khả thi, phù hợp...