Du khách tấp nập trở lại Hội An

TPO - Nước vừa rút, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương dọn dẹp sau lũ nên hoạt động tham quan tạm thời chưa mở cửa. Tuy nhiên, rất đông du khách trở lại Hội An, bì bõm lội lụt, ghi lại hình ảnh phố cổ sau lũ.
Du khách có những trải nghiệm đặc biệt.
Sau lũ, phố cổ Hội An còn ngổn ngang, các di tích bị nước lũ ngâm lâu ngày, người dân và chủ các di tích, cửa hàng dọn dẹp để sớm hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều du khách đã trở lại tham quan phố cổ.
Tham quan di tích Chùa Cầu.
Nhà cổ ngâm trong nước lũ nhiều ngày, các chủ di tích vẫn đang khẩn trương dọn dẹp.
Lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hội An cho hay, hiện tại hoạt động hướng dẫn, tham quan di sản này vẫn chưa thể khôi phục sau khi có thông báo tạm dừng từ ngày 27/10. Các lực lượng đang nỗ lực dọn dẹp phố cổ bởi lượng rác rất lớn theo nước tuồn về.