Hàng không - Du lịch

Google News

Du khách tấp nập trở lại Hội An

Hoài Văn - Nguyễn Thành - Duy Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nước vừa rút, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương dọn dẹp sau lũ nên hoạt động tham quan tạm thời chưa mở cửa. Tuy nhiên, rất đông du khách trở lại Hội An, bì bõm lội lụt, ghi lại hình ảnh phố cổ sau lũ.

b7eb577914c3999dc0d2.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng nay 31/10, rất đông du khách có mặt tại phố cổ Hội An﻿.
071f548e17349a6ac325.jpg
Một số tuyến phố nước lũ đã rút, tuy nhiên khu vực ven sông Hoài còn ngập. Khách Tây﻿ tranh thủ ghi lại hình ảnh phố cổ Hội An sau lũ
0a7f0dca4770ca2e9361.jpg
0ca69aa6d01c5d42040d.jpg
2b4a032c4a96c7c89e87.jpg
08d2e954a0ee2db074ff.jpg
Du khách có những trải nghiệm đặc biệt.
75fc28df4765ca3b9374.jpg
bc5073d33969b437ed78.jpg
Sau lũ, phố cổ Hội An còn ngổn ngang, các di tích bị nước lũ ngâm lâu ngày, người dân và chủ các di tích, cửa hàng dọn dẹp để sớm hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều du khách đã trở lại tham quan phố cổ.
dc56829bc2214f7f1630-6000.jpg
53a668d1226baf35f67a-1883.jpg
Tham quan di tích Chùa Cầu.
dea11935538fded1879e.jpg
Ghi lại hoạt động người dân Hội An sau lũ.
f46871af3815b54bec04.jpg
Nhiều khu vực nước lũ còn bủa vây khiến người dân phải chèo ghe để di chuyển.
7e91bf15fcaf71f128be.jpg
dji-0498.jpg
Hội An vừa trải qua trận lũ lịch sử. Suốt nhiều ngày nước lớn bủa vây.
nha-co-bi-ngam-nuoc.jpg
nha-co-phung-hung.jpg
nha-co-ngap-nuoc-lu.jpg
Nhà cổ ngâm trong nước lũ nhiều ngày, các chủ di tích vẫn đang khẩn trương dọn dẹp.
chau-cau.jpg
Di tích Chùa Cầu tạm đóng cửa.
don-dep-sau-lu.jpg
Người dân Hội An tranh thủ dọn dẹp sau khi nước lũ rút.

Lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hội An cho hay, hiện tại hoạt động hướng dẫn, tham quan di sản này vẫn chưa thể khôi phục sau khi có thông báo tạm dừng từ ngày 27/10. Các lực lượng đang nỗ lực dọn dẹp phố cổ bởi lượng rác rất lớn theo nước tuồn về.

Hoài Văn - Nguyễn Thành - Duy Quốc
#Hội An #lũ lớn #phố cổ Hội An #du khách quốc tế #ngập lụt Hội An #tham quan Hội An #du lịch Hội An

