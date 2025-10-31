Du khách tấp nập trở lại Hội An

TPO - Nước vừa rút, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương dọn dẹp sau lũ nên hoạt động tham quan tạm thời chưa mở cửa. Tuy nhiên, rất đông du khách trở lại Hội An, bì bõm lội lụt, ghi lại hình ảnh phố cổ sau lũ.

Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng nay 31/10, rất đông du khách có mặt tại phố cổ Hội An﻿.

Một số tuyến phố nước lũ đã rút, tuy nhiên khu vực ven sông Hoài còn ngập. Khách Tây﻿ tranh thủ ghi lại hình ảnh phố cổ Hội An sau lũ

Du khách có những trải nghiệm đặc biệt.

Sau lũ, phố cổ Hội An còn ngổn ngang, các di tích bị nước lũ ngâm lâu ngày, người dân và chủ các di tích, cửa hàng dọn dẹp để sớm hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều du khách đã trở lại tham quan phố cổ.

Tham quan di tích Chùa Cầu.

Ghi lại hoạt động người dân Hội An sau lũ.

Nhiều khu vực nước lũ còn bủa vây khiến người dân phải chèo ghe để di chuyển.

Hội An vừa trải qua trận lũ lịch sử. Suốt nhiều ngày nước lớn bủa vây.

Nhà cổ ngâm trong nước lũ nhiều ngày, các chủ di tích vẫn đang khẩn trương dọn dẹp.

Di tích Chùa Cầu tạm đóng cửa.

Người dân Hội An tranh thủ dọn dẹp sau khi nước lũ rút.

Lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hội An cho hay, hiện tại hoạt động hướng dẫn, tham quan di sản này vẫn chưa thể khôi phục sau khi có thông báo tạm dừng từ ngày 27/10. Các lực lượng đang nỗ lực dọn dẹp phố cổ bởi lượng rác rất lớn theo nước tuồn về.