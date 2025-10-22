Nỗ lực gia cố, bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12

TPO - Ngày 22/10, lực lượng chức năng nỗ lực đắp kè tạm, gia cố nhằm bảo vệ bờ biển Hội An và các khu dân cư ven biển trước bão số 12 kèm theo mưa lớn.

Nỗ lực gia cố, bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12 và mưa lớn. Video: Duy Quốc.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, ngày 22/10, lực lượng chức năng huy động vật tư, phương tiện cơ giới đắp kè tạm, ngăn sóng tấn công, bảo vệ khu dân cư ven biển phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Gia cố, khắc phục sạt lở bảo vệ bờ biển Hội An và khu dân cư ven biển. Ảnh:DQ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Ban chỉ huy quân sự phường Hội An Tây cùng đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều lực lượng khắc phục hậu quả xói lở.

Theo UBND phường Hội An Tây, địa phương đã chủ động triển khai các phương án phòng chống bão số 12, tập trung tại khu vực bãi biển Tân Thành, điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền đang huy động mọi biện pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng sạt lở bờ biển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cùng các lực lượng gia cố tạm thời để kè chắn lại khu vực sạt lở.

Khu vực bãi biển Tân Thành bị sóng biển ăn sâu từ 4-8m, làm hư hỏng hàng quán và bật gốc nhiều cây xanh. Nguy cơ sóng biển tiếp tục ngoạm sâu trước ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn.

Tình trạng sạt lở bờ biển Hội An diễn ra đặc biệt nghiêm trọng trong mấy ngày qua do ảnh hưởng của bão số 12.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam phối hợp với địa phương khẩn trương khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Các sở, ngành và địa phương được giao làm việc với các cơ sở kinh doanh ven biển, triển khai gia cố khẩn cấp, chuẩn bị nhân lực, vật tư đặc biệt là đá nguyên liệu để hoàn thành dự án chống xói lở trước mùa mưa bão. Ngay sau đó, các đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện để “vá” những khu vực bờ biển bị sóng đánh liên tiếp gây sạt lở.