Đề xuất công nhận Quần thể Tam Chúc - Vân Long là Di sản thế giới

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Xác lập ranh giới dự kiến khu vực đề cử, xác định các tiêu chí về các giá trị nổi bật toàn cầu gắn với định hướng xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là Di sản thế giới.

Theo ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, địa phương là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, hội tụ đầy đủ các sắc thái địa hình của một Việt Nam thu nhỏ, với ba không gian phát triển đặc trưng, không gian kinh tế, văn hóa núi cao, không gian kinh tế, văn hóa châu thổ và không gian kinh tế, văn hóa biển.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Ninh Bình là địa phương duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu Di sản thế giới hỗn hợp Quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO ghi danh đồng thời về giá trị văn hóa và thiên nhiên.

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, thành công của Tràng An không chỉ khẳng định giá trị toàn cầu của di sản, mà còn tạo nền tảng khoa học và thực tiễn vững chắc để Ninh Bình tiếp tục theo đuổi mô hình phát triển dựa trên kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch xanh, coi di sản là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế đã thống nhất đánh giá Quần thể Tam Chúc - Vân Long là không gian di sản đặc biệt, nơi các giá trị thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa và tâm linh hòa quyện hài hòa, tạo nên những đặc trưng nổi bật hiếm có.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Dưới góc độ khoa học tự nhiên, ông Tilo Nadler và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, các chuyên gia nghiên cứu sinh vật học khẳng định khu vực Tam Chúc - Vân Long là nơi sinh sống của quần thể Voọc mông trắng, loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, hiện được xếp vào nhóm 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên toàn cầu.

Theo các chuyên gia, công tác bảo tồn Voọc mông trắng không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ một loài nguy cấp toàn cầu, mà còn là thước đo quan trọng phản ánh mức độ toàn vẹn sinh thái, hiệu quả quản lý và cam kết phát triển bền vững của khu vực karst ngập nước Tam Chúc - Vân Long, phù hợp với các tiêu chuẩn và khuyến nghị của UNESCO.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - đánh giá hội thảo là diễn đàn khoa học, liên ngành quan trọng nhằm rà soát, đánh giá toàn diện các kết quả nghiên cứu, tư liệu và dữ liệu khoa học hiện có liên quan đến Quần thể Tam Chúc - Vân Long. Qua đó, từng bước làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác lập các giá trị nổi bật toàn cầu, cũng như định hướng lựa chọn các tiêu chí phù hợp theo Công ước Di sản Thế giới năm 1972 của UNESCO.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Trần Song Tùng - khẳng định việc nghiên cứu và đề cử Quần thể Tam Chúc - Vân Long trở thành Di sản thế giới không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là nội dung mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của tỉnh trong quá trình xây dựng đô thị di sản, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa.