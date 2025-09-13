Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Quần thể Tam Chúc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định (đợt 18, năm 2025) về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Trong số các di tích được công nhận đợt này có Quần thể Tam Chúc và chùa Cổ Lễ (tỉnh Ninh Bình).

Danh thắng, khảo cổ Quần thể Tam Chúc ở phường Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình), là khu vực cảnh quan núi đá vôi nhiệt đới ẩm có giá trị địa chất nổi bật, tương tự quần thể Tràng An (Ninh Bình). Nơi đây còn có giá trị sinh thái, sinh học quan trọng, là môi trường sinh sống của hơn 400 cá thể Voọc mông trắng, loài linh trưởng cực kỳ quý hiếm trên thế giới.

screen-shot-2025-09-12-at-150153.png
Quần thể Tam Chúc ở phường Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) được Thủ tướng xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy Tam Chúc từng là nơi cư trú của cư dân Việt cổ chịu ảnh hưởng văn hóa Hòa Bình, có niên đại từ 20.000-30.000 năm. Đây cũng là vùng đất gắn với quá trình hình thành, phát triển Phật giáo Việt Nam, liên quan đến Thiền sư Nguyễn Minh Không thời Lý và Phật hoàng Trần Nhân Tông thời Trần.

Cùng được xếp hạng đặc biệt trong đợt này có chùa Cổ Lễ thuộc xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được khởi dựng từ thế kỷ XII, gắn với công lao của Đức Thánh tổ Nguyễn Minh Không. Công trình nổi bật bởi kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa phong cách truyền thống phương Đông và yếu tố Gothic phương Tây, thể hiện sự giao thoa đặc biệt giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, chùa vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, trở thành một kiệt tác kiến trúc quý hiếm..

Với việc bổ sung hai di tích Tam Chúc và Cổ Lễ, đến nay cả nước đã có 128 di tích quốc gia đặc biệt. Riêng khu vực đồng bằng sông Hồng, cùng với Quần thể Tràng An, cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), chùa Keo (Thái Bình), đền Trần, chùa Phổ Minh (Ninh Bình)… đã hình thành một hệ thống di sản có giá trị nổi bật, góp phần quan trọng vào bảo tồn lịch sử, văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

Minh Đức
#Quần thể Tam Chúc #di tích quốc gia đặc biệt #du lịch Ninh Bình #khảo cổ Tam Chúc #phật giáo Việt Nam #chùa Cổ Lễ #kiến trúc Phật giáo #di sản văn hóa Việt Nam #bảo tồn di tích #du lịch sinh thái

Xem thêm

Cùng chuyên mục