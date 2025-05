Bắt nhóm đối tượng trộm 19 điện thoại của người dân chiêm bái xá lợi Phật ở chùa Tam Chúc

TPO - Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ ba đối tượng có hành vi “Trộm cắp tài sản tại khu vực chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam), nơi đang diễn ra lễ cung nghinh và chiêm bái xá lợi Đức Phật với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách thập phương.

Theo cơ quan công an, lợi dụng cảnh đông đúc trong quá trình hành lễ, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp bằng thủ đoạn tinh vi: giả vờ chen lấn, xô đẩy để đánh lạc hướng nạn nhân, sau đó móc túi, lấy đi 19 điện thoại di động, 15 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và người cao tuổi, những người mang theo túi xách, bóp ví hoặc cất giữ tài sản trong túi áo, túi quần dễ sơ hở.

Trung tá Nguyễn Thế Hưng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội, chúng tôi đã chủ động bố trí lực lượng tuần tra, giám sát liên tục. Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh, chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ một ổ nhóm hoạt động trộm cắp liên tỉnh, lợi dụng hoạt động tôn giáo tại chùa Tam Chúc để gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật."

Để đảm bảo an toàn cho người dân và giữ gìn sự trang nghiêm tại các sự kiện tâm linh, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, không mang theo nhiều tiền mặt, điện thoại đắt tiền hoặc đeo trang sức có giá trị. Luôn giữ chặt tư trang cá nhân, cài khóa ba lô, túi xách, không để tài sản hớ hênh, dễ bị lợi dụng. Khi phát hiện mất mát tài sản hoặc đối tượng khả nghi, cần báo ngay cho lực lượng chức năng tại hiện trường để kịp thời xử lý.