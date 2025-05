Nhóm hành nghề ‘hai ngón’ trộm hơn 300 điện thoại của du khách tại chùa Tam Chúc

TPO - Ngày 24/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lợi dụng lượng lớn người dân và du khách đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) chiêm bái Xá lợi Phật từ ngày 17 đến 20/5, một ổ nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp đã thực hiện hàng loạt vụ móc túi và lấy trộm điện thoại di động. Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng phát hiện, triệt phá ổ nhóm tội phạm, thu giữ 319 chiếc điện thoại di động và tạm giữ 6 đối tượng liên quan.

Ngay từ khi xác định chùa Tam Chúc là địa điểm diễn ra sự kiện Phật giáo quan trọng, Công an tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho đại biểu, tăng ni, phật tử và du khách. Đại tá Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng sự kiện đông người như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo.

Ngày 17/5, ngày đầu tiên Xá lợi Phật được an vị tại chùa, nhiều người dân đã trình báo bị mất điện thoại. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án, phối hợp Văn phòng CSĐT tiến hành rà soát, trích xuất camera và lập tổ công tác chốt chặn tại các điểm nóng.

Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Hương, Đinh Quốc Huy, Trần Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Duy Phương. Nhóm này khai nhận thực hiện hành vi móc túi tại các khu vực đông người và có tổ chức thu gom, tiêu thụ tài sản ngay sau đó. Đáng chú ý, đây là đường dây trộm cắp chuyên nghiệp, liên tỉnh, từng gây án tại nhiều địa phương như chùa Bái Đính (Ninh Bình) và các lễ hội lớn khác.

Tại trụ sở Công an tỉnh Hà Nam, hơn 300 chiếc điện thoại các loại, bao gồm nhiều dòng smartphone cao cấp được xác minh, trả lại tài sản cho người dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam (trụ sở tại phường Châu Cầu, TP Phủ Lý) đã tiếp nhận trình báo của rất nhiều trường hợp bị kẻ gian móc mất điện thoại. Trong số đó, có cụ bà Trần Thị Nguyệt (88 tuổi, TP Nam Định), bị mất điện thoại khi đi lễ cùng gia đình. Chị Nguyễn Thị Hà – con nuôi bà Nguyệt – cho biết: “Chỉ khoảng một tiếng sau khi mất điện thoại, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo đã thu hồi được chiếc máy và mời đến nhận lại”.

Tương tự, bà Chu Thị Hằng (61 tuổi, TX Kim Bảng) vui mừng khi nhận lại điện thoại chứa hình ảnh cháu trai. Chị Lều Thị Phương (Kiến Xương, Thái Bình) cũng cho biết bị mất iPhone 14 khi chen lấn vào khu chiêm bái và đã lập tức đến trụ sở Công an sau khi biết tin phá án qua mạng xã hội.

Các đối tượng bị tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.