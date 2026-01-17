Nam sinh 13 tuổi giành huy chương vàng

TPO - Chiều 16/1, Liên hoan Âm nhạc - Liên hoan Nhạc cụ lần thứ Nhất do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức khép lại với nhiều tiết mục có chất lượng chuyên môn cao. Ở bảng Trung học Cơ sở hệ chuyên nghiệp môn Piano, học sinh Cao Phú Quý giành Huy chương Vàng, nằm trong nhóm ba tiết mục xuất sắc nhất của liên hoan.

Chiều 16/1, Liên hoan Âm nhạc - Liên hoan Nhạc cụ lần thứ Nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) Hà Nội tổ chức khép lại với nhiều tiết mục có chất lượng chuyên môn cao. Kết thúc chương trình, ban tổ chức trao 27 Huy chương Vàng, 33 Huy chương Bạc, 49 Huy chương Đồng cùng 7 giải Triển vọng và 45 Giấy chứng nhận tham dự.

Ở bảng Trung học Cơ sở hệ chuyên nghiệp môn Piano, học sinh Cao Phú Quý giành Huy chương Vàng. Bài thi được Hội đồng chuyên môn xếp vào nhóm ba tiết mục xuất sắc nhất của liên hoan.

Đối với học sinh theo học nhạc cụ chuyên nghiệp như Cao Phú Quý, Liên hoan là dịp để kiểm nghiệm quá trình học tập dài hơi và rèn luyện kỷ luật trong âm nhạc. Sau chương trình, nam sinh nói theo đuổi âm nhạc như lĩnh vực học thuật, dùng nghệ thuật bổ trợ kiến thức.

Cao Phú Quý tiếp tục đạt giải piano cấp thành phố.

Cao Phú Quý theo học song song hai chương trình tại THCS Lý Thái Tổ và hệ trung cấp 9 năm chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nam sinh 13 tuổi tham gia nhiều cuộc thi piano và đạt được một số giải thưởng.

Sau mùa đầu, Liên hoan Âm nhạc - Liên hoan Nhạc cụ lần thứ Nhất kỳ vọng tổ chức thường niên với định hướng chú trọng tính học thuật, coi trọng yếu tố đào tạo bài bản. Từ khâu phân bảng, chấm thi đến công diễn, sân chơi hướng đến mục tiêu khuyến khích học sinh tiếp cận âm nhạc theo hướng nghiêm túc, công bằng và có chiều sâu, thay vì chỉ mang tính biểu diễn.

Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I thu hút sự tham gia của 131 trường học. Ban tổ chức bố trí đầy đủ hệ thống nhạc cụ, thiết bị âm thanh và ánh sáng hiện đại nhằm tạo môi trường thuận lợi để thí sinh phát huy năng lực biểu diễn.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, liên hoan năm nay ghi nhận loạt tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, được dàn dựng công phu từ tác phẩm kinh điển quốc tế đến những sáng tác mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều tiết mục kết hợp nhạc cụ truyền thống và nhạc cụ hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa trong môi trường học đường.

Không chỉ dừng ở kỹ thuật biểu diễn, nhiều học sinh thể hiện sự tự tin, tư duy nghệ thuật và khả năng làm chủ sân khấu. Một số em có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ, cũng có những thí sinh khiếm thị tham gia bằng đam mê và nghị lực, để lại ấn tượng mạnh về tinh thần nhân văn của liên hoan.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định rằng ngoài phát triển năng khiếu nghệ thuật, Liên hoan âm nhạc còn góp phần hình thành nhiều phẩm chất quan trọng cho học sinh như sự kiên trì, tinh thần vượt khó, ý thức kỷ luật, khả năng làm việc nhóm và tình yêu cái đẹp, những yếu tố cần thiết cho sự phát triển toàn diện trong bối cảnh đổi mới giáo dục.