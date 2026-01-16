Nữ ca sĩ ảo của nhạc Việt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ann góp mặt trong MV "Đã có cha rồi" cùng nhóm MTV cho thấy ca sĩ ảo không dừng ở thử nghiệm công nghệ, mà đã bắt đầu tấn công thị trường, thách thức thói quen sản xuất lẫn tiêu thụ âm nhạc trong nước.

Ngày 15/1, nhóm MTV ra mắt dự án Đã có cha rồi, kết hợp cùng nghệ sĩ ảo Ann. Đây được xem là màn hợp tác giữa ca sĩ thật và nhân vật ảo đầu tiên của Việt Nam. Trở lại đường đua nhạc Việt, MTV - nhóm nhạc hoạt động hơn hai thập kỷ - chọn nước đi táo bạo giữa làn sóng AI đổ bộ thị trường âm nhạc.

Thành lập năm 2000, MTV là một trong số ít boyband Việt còn duy trì đội hình (Thiên Vương, Anh Tuấn, Lê Minh) và hoạt động ổn định. Nhóm từng có nhiều ca khúc gắn với đề tài đô thị như Sóng tình, Chú Cuội, Rock Sài Gòn. Sau thời hoàng kim của Vpop thập niên 2000, MTV chuyển hướng sang biểu diễn live và sân khấu truyền hình.

img-4448-5580.jpg
img-4447.jpg
img-4446.jpg
Thiên Vương, Anh Tuấn và Lê Minh (từ trái sang) trong buổi ra mắt Đã có cha rồi.

Chính vì vậy, việc nhóm bắt tay với Ann gây bất ngờ. Tại buổi pre-listening, ca sĩ Thiên Vương cho biết MTV cân nhắc trước khi nhận lời hợp tác cùng ca sĩ ảo.

"Khi lựa chọn dự án này, chúng tôi cũng đã trăn trở rất nhiều, không khéo léo dễ tác động tiêu cực đến hình ảnh và chặng đường hoạt động lâu dài của MTV. Sự lo lắng đó là hoàn toàn có lý", nam ca sĩ nói.

Thiên Vương nói thêm trải nghiệm của nhóm khi làm việc với ca sĩ ảo mang đến nhiều điều mới. Phần giọng hát và diễn xuất của Ann được đội ngũ sáng tạo phụ trách như với nghệ sĩ thật, giúp nhân vật có mặt trong câu chuyện thay vì chỉ xuất hiện như hiệu ứng kỹ thuật.

Đã có cha rồi khai thác chủ đề cha con bằng mô-típ giả tưởng. Ann được đặt cạnh các thành viên MTV bằng kỹ xảo, còn ba ca sĩ thật đảm nhận phần mạch cảm xúc. Nhân vật ảo được điều chỉnh theo hướng trầm và tiết chế hơn, phù hợp chủ đề gia đình, tránh lệch khỏi âm hưởng gắn với MTV nhiều năm qua.

img-4452.jpg
img-4451.jpg
img-4450.jpg
Khó nhận ra ca sĩ ảo Ann khi đặt cạnh nghệ sĩ thật.

Sự kết hợp giữa Ann và nhóm MTV diễn ra trong bối cảnh nhiều thị trường mang virtual idol tham gia trực tiếp hoạt động âm nhạc. Nhật Bản và Hàn Quốc duy trì mô hình này hơn mười năm qua với Hatsune Miku hay nhóm Plave, thu hút lượng fan ổn định và tiêu thụ album thật. Thái Lan gần đây giới thiệu ca sĩ ảo KAT, còn các nền tảng Mỹ thử nghiệm concert ảo để thương mại hóa giọng hát tổng hợp. Điểm chung là nhân vật ảo không còn là hiệu ứng công nghệ mà trở thành chủ thể trong chuỗi sản xuất âm nhạc.

Tuy nhiên, thị trường Việt Nam chưa phát triển mạnh mô hình idol ảo, thói quen nghe nhạc vẫn nghiêng về ca sĩ thật và biểu diễn trực tiếp. Việc Ann xuất hiện cạnh MTV được xem là bước thăm dò phản ứng công chúng, thay vì tự hoạt động độc lập như ở các thị trường lớn.

Sự tham gia của nhân vật ảo cũng đặt ra bài toán cạnh tranh mới. Khác với nghệ sĩ thật, nhân vật ảo không chịu giới hạn về tuổi tác, lịch biểu diễn hay đời sống riêng tư và có thể điều chỉnh theo yêu cầu thẩm mỹ của nhà sản xuất. Việc này thách thức cả giới âm nhạc phải chạy theo xu hướng AI, nghệ sĩ ảo ngày càng nhiều.

Trạch Dương
