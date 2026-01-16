Công bố hai diễn viên trốn thuế

Diễn viên, KOL có hàng chục triệu người theo dõi Bành Thập Lục trốn thuế hơn 2,16 triệu NDT trong 3 năm. Cô bị cấm phát ngôn trên nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc.

2 trường hợp người nổi tiếng trốn thuế

Theo Tân Hoa Xã, Tổng cục Thuế Trung Quốc hôm 14/1 công bố hai vụ việc người nổi tiếng trốn thuế vừa được xử lý tại Trùng Khánh và Cam Túc. Trong đó, hai cái tên là Bành Thập Lục và Dương Toại Oa bị xác định kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng với số tiền lần lượt là 2,16 triệu NDT (8,1 tỷ đồng) và một triệu NDT (3,7 tỷ đồng).

Cụ thể, Cục Thanh tra thuế số 3 (Trùng Khánh) đã phát hiện tài khoản của Bành Thập Lục trên một nền tảng mạng xã hội sở hữu hơn 30 triệu người theo dõi. Trong giai đoạn 2021-2023, các video của cô đạt trung bình khoảng một triệu lượt thích mỗi clip.

Bành Thập Lục trốn thuế, bị "phong sát" (cấm sóng) tại Trung Quốc.

Trong cùng thời gian này, tổng số thuế mà Bành Thập Lục tự kê khai và nộp chưa tới 1,6 triệu NDT. Quy mô và biến động số liệu khai báo không tương xứng với lượng truy cập ổn định, cho thấy dấu hiệu che giấu thu nhập, trốn thuế.

Sau quá trình xác minh, cơ quan thuế ra quyết định truy thu thuế, tính tiền chậm nộp và phạt hành chính với tổng số tiền lên tới 4,15 triệu NDT. Hiện toàn bộ khoản tiền này đã được thu hồi đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp còn lại do Cục Thanh tra thuế số 1 (Cam Túc) xử lý sau khi tiếp nhận đơn tố cáo. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện streamer Dương Toại Oa sở hữu gần 300.000 người theo dõi. Từ tháng 5/2022, người này bắt đầu livestream bán hàng, có lượng truy cập đông đảo, doanh số thuộc nhóm cao trong cùng phân khúc.

Tuy thế, dữ liệu thuế cho thấy giai đoạn 2022-2024, thu nhập streamer khai báo chỉ 232.500 NDT, tổng thuế nộp trong 3 năm chỉ hơn 10.000 NDT, không tương xứng với quy mô kinh doanh và năng lực bán hàng thực tế.

Cơ quan chức năng xử lý mạnh tay

Theo hồ sơ công khai, Bành Thập Lục sinh năm 1999 tại Chiết Giang. Bên cạnh vai trò sáng tạo nội dung, cô từng phát hành đĩa đơn, tham gia phim truyền hình và các dự án thể loại game tương tác người thật đóng. Cô đảm nhận vai Hạ Thư Phàm trong game tương tác Tôi và bảy cô bạn trọ xinh đẹp, vai Uyển Nhi trong dự án Thịnh thế thiên hạ - Nữ đế thiên.

Game tương tác Thịnh thế thiên hạ - Nữ đế thiên vốn dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Bê bối thuế của nữ diễn viên khiến kế hoạch phát hành bị "đắp chiếu", đối mặt nguy cơ không thể lên sóng.

Các vai diễn của Bành Thập Lục đứng trước nguy cơ "đắp chiếu".

Ê-kíp sản xuất hiện đứng trước hai phương án khó khăn. Phương án thứ nhất là sử dụng công nghệ AI để thay mặt diễn viên hoặc cắt giảm thời lượng xuất hiện của nhân vật. Cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro về kỹ thuật, dễ khiến mạch truyện đứt gãy, trải nghiệm người xem bị ảnh hưởng.

Phương án thứ hai là thay diễn viên và tiến hành quay lại toàn bộ phân đoạn liên quan. Điều này đồng nghĩa với chi phí sản xuất tăng cao, kéo dài tiến độ và có thể bỏ lỡ “khung giờ vàng” cho chiến dịch quảng bá, phát hành ban đầu.

Tờ Xinhuanghe cho biết tài khoản Douyin Bành Thập Lục hiện đã bị khóa, cấm phát ngôn vì vi phạm quy định pháp luật và chính sách nền tảng. Ngoài ra, các tài khoản Weibo và Xiaohongshu của cô cũng đồng loạt bị cấm hoạt động.