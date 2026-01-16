Diễn biến mới nhất vụ nữ MC thời tiết để lại 17 trang thư tuyệt mệnh

TPO - Vụ nữ MC 28 tuổi tự vẫn vì bị bắt nạt nơi công sở chưa khép lại. Gia đình người đã khuất đề nghị triệu tập hai người làm chứng.

Gia đình của cố MC thời tiết đài MBC Oh Yoanna đã nộp đơn đề nghị triệu tập hai nhân viên từng bị chỉ đích danh là những người có liên quan đến hành vi bắt nạt nơi công sở.

Theo Star News ngày 15/1, gia đình Oh Yoanna đã gửi đơn lên Tòa án Trung tâm Seoul từ ngày 10/1, yêu cầu triệu tập tổng cộng ba nhân vật, trong đó có hai MC bị cho là thủ phạm trong vụ việc quấy rối tại nơi làm việc.

Tòa án cho biết sẽ xem xét việc chấp thuận các nhân chứng này trong phiên xét xử sắp tới.

Vụ nữ MC 28 tuổi tự vẫn vì bị bắt nạt nơi công sở chưa khép lại.

Trước đó, phía gia đình nhấn mạnh sự cần thiết của việc thẩm vấn những người bị cáo buộc. “Chúng tôi đã gửi yêu cầu triệu tập nhân chứng nhưng chưa nhận được phản hồi. Khả năng họ xuất hiện là rất thấp. Nếu không có câu trả lời, chúng tôi buộc phải chứng minh sự việc thông qua lời khai của nhân chứng. MBC nói sẽ cung cấp tài liệu, nhưng chúng tôi không cho rằng cuộc điều tra của họ mang tính khách quan”, họ cho hay.

Theo đề xuất của tòa, trong số ba phát thanh viên thời tiết được nêu tên, hai người sẽ được chọn làm nhân chứng.

Oh Yoanna qua đời vào tháng 9/2024, hưởng dương 28 tuổi. Đến tháng 12 cùng năm, thông tin về cái chết của cô mới được công bố rộng rãi. Dư luận xôn xao trước cáo buộc cô từng bị bắt nạt tại nơi làm việc khi còn sống.

Cơ quan điều tra đã phát hiện bản di thư dài 17 trang trong điện thoại của nạn nhân. Tài liệu này được cho là ghi lại chi tiết những hành vi quấy rối mà cô phải chịu từ đồng nghiệp.

Sau đó, gia đình Oh Yoanna đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại đối với một phát thanh viên thời tiết kỳ cựu, tạm gọi là “A”, người bị nghi là cầm đầu hành vi bắt nạt tập thể. Tại phiên xét xử đầu tiên diễn ra ngày 22/7, “A” đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc quấy rối nơi công sở.

Về phía đài MBC, đơn vị này đã thành lập ủy ban điều tra. Kết luận cho thấy một phát thanh viên thời tiết bị nghi ngờ có hành vi bắt nạt Oh Yoanna. Sau đó, MBC quyết định chấm dứt hợp đồng với người này.

Gia đình tiếp tục đệ đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với người bị cáo buộc là thủ phạm. Tháng 10/2025, MBC đã tổ chức họp báo xin lỗi công chúng liên quan đến vụ việc, đồng thời trao thẻ nhân viên danh dự cho gia đình nạn nhân.

Oh Yoanna sinh năm 1996, gia nhập MBC vào năm 2021 với vai trò phát thanh viên thời tiết. Cô từng xuất hiện trong chương trình giải trí You Quiz on the Block của tvN, qua đó được đông đảo khán giả biết đến.

Vụ án làm bùng lên tranh luận về vấn nạn bắt nạt nơi công sở và trách nhiệm doanh nghiệp trong ngành truyền thông Hàn Quốc.