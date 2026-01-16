Con trai Hyun Bin và Son Ye Jin gây sốt

TPO - Dù không lộ diện, con trai của Hyun Bin và Son Ye Jin khiến đông đảo cư dân mạng thích thú bởi sự lém lỉnh khi đối đáp với người mẹ nổi tiếng.

Đoạn video gây sốt

Ngày 15/1, Son Ye Jin chia sẻ lên trang cá nhân loạt khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè trong dịp sinh nhật lần thứ 44 (nữ diễn viên sinh ngày 11/1/1982).

“Nhờ mọi người mà tôi có một sinh nhật vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn và yêu tất cả”, ngôi sao Hạ cánh nơi anh bày tỏ.

Bài đăng nhận được lượng tương tác lớn, với hơn 555.000 lượt “Thích” chỉ trong 9 giờ. Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý không dành cho Son Ye Jin, mà dành cho con trai Woojin của cô và Hyun Bin.

Con trai hát mừng sinh nhật Son Ye Jin. Nguồn: IGNV

Trong bài đăng có đoạn video ghi lại cảnh Son Ye Jin thổi nến tại nhà riêng. Cô xuất hiện với tạo hình ngộ nghĩnh, gồm mũ và kính mắt có gắn chữ “Happy Birthday”.

Nữ diễn viên tươi cười rạng rỡ và lắc lư theo giai điệu bài hát quen thuộc Happy Birthday to You phiên bản tiếng Hàn. Người hát có chất giọng trẻ con, có thể đoán được là bé Woojin vì trong lời bài hát có câu “Con yêu mẹ”.

Khi bài hát kết thúc, Son Ye Jin vỗ tay, cảm ơn con trai và bắt đầu cầu nguyện trước bánh sinh nhật. Tuy nhiên, Woojin tỏ ra gấp gáp và liên tục thúc giục: “Thổi nến đi mẹ. Hãy thổi đi mà”.

Cậu bé khiến mẹ phá lên cười lớn. Cô đáp: “Không được đâu, mẹ phải ước trước đã”. Ngoài ra, một tiếng cười khác nhẹ và trầm hơn cũng vang lên, được cho là của Hyun Bin.

Trong tiếng cười của cha mẹ, cậu bé một lần nữa thúc giục Son Ye Jin thổi nến với tông giọng lớn và gấp gáp hơn.

Sau cùng, Son Ye Jin phải nén cười để thổi tắt ngọn nến. Người xem có thể nghe thấy tiếng cảm thán “Aizz” của Woojin, kéo theo đó là loạt câu than phiền về sự trì hoãn của mẹ.

Cuối video, lý do cho hành động của Woojin được tiết lộ. Cậu bé muốn xong thủ tục thổi nến để được nhanh ăn gà rán.

Dù không lộ diện, con trai của cặp vợ chồng đình đám Kbiz khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” vì sự đáng yêu và tính cách có phần “ông cụ non”. Nhiều người cho rằng Woojin thừa hưởng nét tếu táo, lém lỉnh của mẹ.

Woojin lấp ló trong video đón tuổi mới của mẹ. Ảnh cắt màn hình

Cư dân mạng bình luận: “Woojin có gương mặt mặt giống Ye Jin. Dễ thương quá đi mất”, “Woojin hát chúc mừng sinh nhật mẹ là điều dễ thương nhất từ trước đến nay. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu bé đã có thể nói chuyện lưu loát, thậm chí còn tranh luận với mẹ. Đến Hyun Bin cũng phải phá lên cười”, “Ôi, giọng hát của bé Kim Woojin. Quá dễ thương”, “Cuối cùng chúng ta cũng nghe được giọng của Woojin”, “Ye Jin hãy thổi nến mau lên, làm ơn đấy. Woojin muốn ăn bánh rồi”, “Cậu bé có giọng nói ngọt ngào và cá tính”, “Không có gì để diễn tả hết sự đáng yêu bùng nổ này. Em bé được yêu thích nhất showbiz Hàn Quốc hát chúc mừng sinh nhật mẹ”…

Bên cạnh đó, người hâm mộ gửi những lời chúc mừng tuổi mới tốt đẹp nhất đến nữ diễn viên 8X. Họ bày tỏ sự xúc động khi thấy thần tượng có hôn nhân hạnh phúc.

“Tôi từng tự hỏi liệu một ngày nào đó cô ấy trở thành mẹ hay không. Giờ đây, con trai cô ấy đã có thể hát chúc mừng sinh nhật mẹ rồi. Tiếng cười của cô ấy không hề diễn một chút nào. Cô ấy rạng ngời nhất khi ở với gia đình nhỏ của mình”, một fan lâu năm chia sẻ.

Ngoại hình con trai Hyun Bin và Son Ye Jin

Con trai đầu lòng của Hyun Bin và Son Ye Jin chào đời vào cuối tháng 11/2022. Kể từ đó đến nay, đôi vợ chồng nổi tiếng luôn giữ kín diện mạo của Woojin. Bù lại, thỉnh thoảng cả hai chia sẻ một vài thông tin nhỏ về quý tử.

Trong cuộc trò chuyện vào tháng 9/2023, Son Ye Jin cho biết con trai thừa hưởng đường nét của cả cha lẫn mẹ, như đôi mắt cười giống cô và má lúm đồng tiền giống bố.

“Tất nhiên, trẻ con sẽ còn thay đổi khi lớn lên. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”, cô nói.

Khi xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block vào cuối năm 2024, Hyun Bin tiết lộ mong muốn của hai vợ chồng về ngoại hình của em bé khác nhau. Son Ye Jin muốn con trai giống mẹ, trong khi Hyun Bin lại thích giống anh hơn.

Son Ye Jin giữ kín diện mạo con trai, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ chi tiết nhỏ về quý tử. Ảnh: IGNV

Khi tham gia chương trình YouTube Fairy Jae Hyung vào ngày 21/12/2025, trước câu hỏi về cách làm cha, Hyun Bin trả lời: “Tôi chỉ là người cha bình thường thôi. Có lẽ thằng bé không hiểu dù tôi nghiêm khắc thế nào đi nữa. Con quá đáng yêu. Thằng bé mới tròn ba tuổi cách đây vài ngày thôi”.

Người dẫn chương trình Jung Jae Hyung đồng tình với lời nhận xét của Hyun Bin về Woojin. Anh cho biết từng được Son Ye Jin cho xem ảnh con và cảm thấy sốc trước ngoại hình cậu bé.

“Tôi tự hỏi liệu mình từng thấy em bé nào trông giống nhân vật hoạt hình đến vậy chưa. Cậu bé rất xinh xắn… Sao cậu bé lại không đáng yêu được chứ? Chỉ cần nhìn thôi là ai cũng phải thốt lên 'Wow’”, Jung Jae Hyung nhấn mạnh.

Trong lúc quảng bá cho bộ phim truyền hình Made in Korea (Hyun Bin đóng chính) trên kênh YouTube Channel Fullmoon tối 26/12/2025, dàn nghệ sĩ cũng thảo luận về diện mạo Woojin.

Nữ diễn viên Son Eun Seo trầm trồ: “Con trai tiền bối Hyun Bin là đứa bé đẹp nhất tôi từng thấy trong đời”.

Tài tử Park Yong Woo xác nhận: “Cậu bé quả thực rất đẹp. Tôi xem qua ảnh con trai tiền bối Hyun Bin rồi. Cậu bé trông cứ như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy”.