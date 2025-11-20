Son Ye Jin khóc khi Hyun Bin thắng Ảnh đế Rồng Xanh

TPO - Vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin cùng nhận giải Nam/Nữ chính, lần đầu tiên trong lịch sử 46 năm của Rồng Xanh. Phim “No Other Choice” của đạo diễn Park Chan Wook thắng đậm khi giành tổng cộng 6 giải, trong đó có Phim xuất sắc nhất.

"No other choice" thắng lớn

Tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 diễn ra tối 19/11 ở Nhà hát KBS, Yeouido, Seoul, No other choice lần lượt được xướng tên ở các hạng mục như: Phim xuất sắc, nữ diễn viên chính (Son Ye Jin), đạo diễn, nam diễn viên phụ (Lee Sung Min) cùng hai giải kỹ thuật khác.

Lễ trao giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46 đã diễn ra vào ngày 19/11 tại KBS Hall ở Yeouido. "No other choice" đã giành giải Phim hay nhất.

Đạo diễn Park Chan Wook đang ở Mỹ nên vắng mặt tại sự kiện. Nam diễn viên Lee Sung Min thay mặt ông lên đọc lời cảm ơn.

“No other choice là dự án tôi ấp ủ suốt 20 năm. Tôi biết ơn các diễn viên và ê-kíp đã mang đến kết quả vượt cả những gì tôi tưởng tượng”, đạo diễn nói.

Giải Đạo diễn xuất sắc năm nay cũng đánh dấu lần thứ tư Park Chan Wook được vinh danh tại Rồng Xanh, sau JSA (2000), Oldboy (2003) và Quyết tâm chia tay (2022).

Lần đầu có trong lịch sử Rồng Xanh

Rồng Xanh 2025 chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt khi lần đầu một cặp vợ chồng cùng nhận giải Nam - Nữ diễn viên chính.

Trong No other choice, Son Ye Jin vào vai Miri, người vợ nỗ lực gồng gánh gia đình sau khi chồng thất nghiệp. Đây là lần thứ hai cô thắng giải Thị hậu Rồng Xanh, sau Vợ tôi đã kết hôn (2008).

Trở thành Nữ diễn viên xuất sắc nhất Rồng Xanh 2025, Son Ye Jin xúc động nói cô không chuẩn bị bài phát biểu vì không nghĩ mình sẽ thắng.

“Tôi nhận giải Nữ chính Rồng Xanh lần đầu khi 27 tuổi. Khi đó tôi từng nói: ‘Làm nữ diễn viên 27 tuổi rất khó khăn, giải thưởng này cho tôi thêm sức mạnh’. Sau hơn một thập kỷ, được nhận lại vinh dự này là điều tôi vô cùng trân trọng”.

Cô chia sẻ về quá trình trở lại điện ảnh sau 7 năm: “Tôi phấn khởi nhưng cũng lo lắng liệu bản thân có làm tốt được không. Từ khi kết hôn và trở thành mẹ, cảm xúc và cách nhìn nhận thế giới của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi muốn trở thành một người trưởng thành tốt đẹp hơn".

﻿﻿ ﻿ Khoảnh khắc gây "bão" của vợ chồng tài tử Hyun Bin. Cả hai đều thắng Ảnh đế - Thị hậu Rồng Xanh 2025.

Hyun Bin thắng giải Nam chính với vai An Jung Geun trong Harbin, anh nhắc đến vợ trong lời phát biểu: "Cảm ơn vợ tôi Ye Jin vì luôn chỗ dựa thầm lặng và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Cảm ơn con trai. Ba yêu hai mẹ con rất nhiều".

Cuối bài phát biểu, nữ diễn viên gọi tên hai người đàn ông quan trọng nhất: “Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người tôi yêu thương nhất: chồng tôi Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Kim Woo Jin của chúng tôi”.

Giây phút xúc động của Son Ye Jin.

Đây là lần đầu kể từ khi kết hôn năm 2022 cả hai công khai xuất hiện cùng nhau. Hình ảnh của cặp sao nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội. Nhiều khán giả nói Hyun Bin và Son Ye Jin cặp sao trong mơ mà tiểu thuyết ngôn tình cũng khó lòng viết nổi.

Son Ye Jin rơm rớm nước mắt khi chồng trở thành Ảnh đế Rồng Xanh 2025.

Danh sách giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 46

Phim xuất sắc nhất: No other choice

Đạo diễn xuất sắc: Park Chan Wook (No Other Choice)

Nam chính xuất sắc: Hyun Bin (Harbin)

Nữ chính xuất sắc: Son Ye Jin (No other choice)

Nam phụ xuất sắc: Lee Sung Min (No other choice)

Nữ phụ xuất sắc: Park Ji Hyun (Người giấu mặt)

Tân binh nam: Ahn Bo Hyun (Ác quỷ đã đến)

Tân binh nữ: Kim Do-yeon (Amoeba girls & school horror: Foundation day)

Kịch bản xuất sắc: Kim Hyung-joo & Yoon Jong Bin (Match)

Ngôi sao được yêu thích: Park Jin Young, Hyun Bin, Son Ye Jin, Im Yoona

Phim có nhiều khán giả nhất: My daughter is a zombie

Quay phim - Ánh sáng: Hong Kyung Pyo & Park Jung Woo (Harbin)

Dựng phim: Nam Na Young (Hi-Five)

Âm nhạc: Jo Young Wook (No other choice)

Mỹ thuật: Lee Na Kyum (War & Rebellion)

Kỹ thuật: Cho Sang Kyung (No other choice)

Phim ngắn: One Season of Rotary - đạo diễn Kim So Yeon