Giải trí

Google News

Elon Musk đáp trả

Hà Trang

TPO - Elon Musk đáp trả Billie Eilish sau khi nữ ca sĩ chỉ trích ông không dùng tiền của mình để giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Theo Rolling Stone ngày 18/11, Elon Musk lên tiếng đáp trả sau khi Billie Eilish gọi ông là “kẻ hèn nhát” vì giữ quá nhiều tài sản trong bối cảnh thế giới khủng hoảng.

Doanh nhân phản hồi thông qua phần bình luận trên nền tảng X: “Cô này không được nhanh nhạy lắm thì phải”. Đến nay bình luận đã có hơn 88.000 lượt xem.

Billie Eilish nhắc đích danh Elon Musk sau khi phát biểu nhận giải tại WSJ Innovator Awards. Cô chỉ trích các tỷ phú tích lũy tài sản quá mức trong khi con người đang cần sự thấu cảm và giúp đỡ hơn bao giờ hết.

Thực tế, Elon Musk mới đang tiến đến cột mốc trở thành tỷ phú 1.000 tỷ USD nhờ gói thù lao gây tranh cãi từ Tesla. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng hiện tại của Elon Musk là 465 tỷ USD.

elonbillie.jpg
Elon Musk mỉa mai Billie Eilish (phải).

Trên Instagram Story, ca sĩ 23 tuổi đăng lại loạt infographic từ phong trào hoạt động My voice, My choice, nêu ra những cách tỷ phú Elon Musk có thể phân bổ khối tài sản khổng lồ của mình.

Bài đăng cho biết tỷ phú này có thể xóa bỏ nạn đói toàn cầu trong vòng 5 năm nếu rót 40 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2030. Ông cũng có thể cung cấp nước sạch an toàn cho toàn thế giới chỉ với 140 tỷ USD mỗi năm trong vòng 7 năm.

Tại WSJ Innovator Awards, Billie Eilish tuyên bố sẽ quyên góp 11,5 triệu USD từ tour Hit me hard and soft cho nhiều tổ chức xã hội và quỹ từ thiện. Cô thông báo điều này trước hàng loạt khách mời giàu có, trong đó có CEO Facebook Mark Zuckerberg - người sở hữu hơn 225 tỷ USD.

Nữ ca sĩ nói: “Chúng ta đang ở trong thời điểm mà thế giới thực sự tồi tệ và u ám. Con người cần sự đồng cảm và giúp đỡ nhiều hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở đất nước chúng ta... Nếu ông là tỷ phú, tại sao ông lại là tỷ phú? Không ghét bỏ gì, nhưng hãy đem tiền của ông cho những người cần đi”.

Billie Eilish sinh năm 2001 và là một trong những gương mặt gen Z thành công nhất. Ở tuổi 23, cô sở hữu 9 giải Grammy và 2 tượng vàng Oscar. Cô nắm giữ 19 kỷ lục Guinness, nhiều giải thưởng lớn như Brit Awards, MTV VMAs và từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Album Hit me hard and soft (2024) tiếp tục củng cố vị thế khi lọt top album bán chạy toàn cầu theo IFPI.

Elon Musk là doanh nhân công nghệ và tỷ phú mang hai dòng máu Nam Phi - Canada. Ông hiện là người giàu nhất thế giới, lãnh đạo và sở hữu các công ty công nghệ lớn như Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, xAI…

Hà Trang
