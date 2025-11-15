Em xinh Han Sara khóc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trước thềm sinh nhật tuổi 25, Han Sara tổ chức fanmeeting chiều 15/11 tại TPHCM và chiều 16/11 tại Hà Nội. Cô bật khóc giữa vòng tay yêu thương của đồng nghiệp, người hâm mộ.

Han Sara bật khóc

Chiều 15/11 ở TPHCM và 16/11 tại Hà Nội, Han Sara gặp gỡ, tri ân fan, mừng sinh nhật tuổi 25. Khán phòng trở nên xúc động khi ê-kíp mang bánh sinh nhật lên sân khấu, bạn bè gửi video chúc mừng. Nhận những tiếng reo hò từ fan, Han Sara bật khóc: Xem lại những hình ảnh của hai năm vắng bóng trong âm nhạc, tôi thấy lúc ấy mình khổ thật, chỉ có một mình. Giờ đây, tôi có mọi người, có các fan nhìn tôi khóc và khen dù khóc em vẫn xinh”.

Nhiều nghệ sĩ thân thiết xuất hiện để chung vui, như Đào Tử A1J, Hoàng Duyên, Cheng, dancer Quang Đăng và bạn gái Yee Pink, MC Emma Nhất Khanh. Quang Đăng kể đã dõi theo sự trưởng thành của đàn em và mong cô cháy hết mình trên sân khấu. Nhạc sĩ, ca sĩ Cheng đặt kỳ vọng Han Sara có thêm nhiều sản phẩm chất lượng trong năm 2026.

anh-chup-man-hinh-2025-11-15-luc-205340.png
anh-chup-man-hinh-2025-11-15-luc-205412.png
anh-chup-man-hinh-2025-11-15-luc-205436.png
anh-chup-man-hinh-2025-11-15-luc-205601.png
Buổi gặp gỡ fan, đón sinh nhật tuổi 25 của Han Sara.

Hoàng Duyên nhắc lại những ngày đầu quen biết: “Ngày nào Sa cũng ghé phòng, tôi hướng nội, ngồi im chơi đàn còn Sa nói luyên thuyên đủ thứ. Khi đó mình đã thấy cô bé này dễ thương và lành tính”. Đào Tử A1J còn hứa sẽ tự tay làm bánh tặng Han Sara đúng sinh nhật 17/11.

Sự xuất hiện của bạn bè, cộng hưởng với không khí cuồng nhiệt từ fan khiến nữ ca sĩ có những khoảnh khắc khóc, cười.

Hành trình mới

Nữ ca sĩ khẳng định 2025 là năm đặc biệt khi cô “tái sinh” với dự án Unfrozen, thực hiện mini concert cùng tên và góp mặt trong show thực tế Em xinh say hi. Sự chăm chỉ, đổi mới giúp Han Sara nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ săn đón, liên tục xuất hiện tại nhiều sân khấu lớn ở cả hai miền.

Trên sân khấu fanmeeting, Han Sara tiết lộ đang thực hiện album mới và đùa rằng có thể bị công ty lập biên bản vì lỡ nói sớm.

anh-chup-man-hinh-2025-11-15-luc-205805.png

Trước thềm fanmeeting, giọng ca sinh năm 2000 đón tin vui khi có tên trong đề cử Korea Top Brand Awards 2026, cạnh bên những nghệ sĩ Kpop nổi tiếng như G-Dragon, Jisoo, Rosé, Jennie. Cô là một trong những ứng viên cho hạng mục “Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026” (Vietnam Category).

Hai buổi fanmeeting được thiết kế theo hai concept đối lập: cô gái nông trại tại TPHCM và vương quốc tuyết ở Hà Nội. Han Sara dành nhiều tuần luyện tập và xây dựng tiết mục để mang đến cho khán giả trải nghiệm chỉn chu, ấm áp.

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul, sang Việt Nam từ năm 10 tuổi. Năm 2017, cô gây chú ý khi tham gia Giọng hát Việt. Tám năm qua, nữ ca sĩ gen Z theo đuổi âm nhạc trẻ trung, pha trộn chất liệu Việt - Hàn, vừa hát, rap, vũ đạo, vừa tự sáng tác. Các bản hit như Do anh si, Xinh, Black Rose

