Nữ ca sĩ Huệ Quân qua đời vì tai nạn

TPO - Giọng ca chính của nhóm nhạc Ordinary Rock Band - Giải Huệ Quân - gặp tai nạn sân khấu trong lúc làm việc. Nguyên nhân cái chết của cô khiến khán giả xôn xao.

Ban nhạc Ordinary Rock Band đăng cáo phó cho biết nữ ca sĩ chính Giải Huệ Quân (nghệ danh A Trân) đã gặp tai nạn trong lúc làm việc vào sáng 9/11.

Lồng ngực cô bị khung của ghế điện vô tình ép mạnh, gây gãy xương sườn và khó thở nghiêm trọng. Cô được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Sau hơn 10 giờ nỗ lực cứu chữa, cô không qua khỏi và đã mất vào rạng sáng 10/11.

Cụm từ “khung ghế điện” khiến nhiều khán giả thắc mắc, không rõ là ghế điện ô tô hay thiết bị nào và nguyên nhân tại sao xảy ra sự việc nghiêm trọng đến vậy.

Trước những nghi vấn ngày càng lan rộng, ban nhạc lên tiếng cho hay thiết bị gây tai nạn không phải ghế điện của ô tô mà là ghế lớn trong nhà hát.

Ca sĩ Giải Huệ Quân - giọng ca chính của Ordinary Rock Band.

Theo truyền thông Trung Quốc, bi kịch xảy ra tại Không gian Nghệ thuật 536 ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Trong quá trình điều chỉnh, sử dụng thiết bị ghế điện cỡ lớn thuộc sân khấu, A Trân gặp sự cố. Cấu trúc cơ khí của thiết bị bất ngờ trục trặc và ép mạnh vào lồng ngực cô, gây gãy nhiều xương sườn và dẫn đến hậu quả thương tâm.

Sau sự cố, phía sân khấu thừa nhận sự vụ xảy ra tại địa điểm của họ và cho biết đã thỏa thuận với gia đình, đồng thời xác định đây là tai nạn. Tuy vậy, cư dân mạng vẫn quan tâm trách nhiệm thuộc về ai, thiết bị vì sao gặp sự cố.

Phía sân khấu nói đã xử lý nhưng không tiện công bố chi tiết khó có thể xoa dịu dư luận. Một người bạn của A Trân xác nhận gia đình cô đã lập tức đến Gia Hưng ngay trong ngày xảy ra vụ việc để lo hậu sự. Trên mạng xã hội, một người bạn khác của nữ ca sĩ cũng lên tiếng kêu gọi Không gian Nghệ thuật 536 nhanh chóng đưa ra lời giải thích hợp lý cho gia đình và những người yêu mến cô.

Giải Huệ Quân là ca sĩ chính của ban nhạc có tuổi đời 4 năm. Ngoài vai trò hát chính, cô còn đảm nhiệm phần violin và sáng tác cho nhóm. Ordinary Rock là ban nhạc indie có tiếng, đã phát hành album đầu tay năm 2022. Từ năm 2023, nhóm thực hiện tour diễn toàn quốc, đi qua hơn 10 thành phố như Nam Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu…

Tờ QQ tham vấn bác sĩ ngoại lồng ngực, cho biết gãy xương sườn là chấn thương phổ biến trong ngoại khoa. Trong lồng ngực có tim và phổi - những cơ quan quan trọng nhất - được xương sườn bảo vệ. Khi xương sườn bị gãy, dấu hiệu rõ nhất là đau nhức, đặc biệt khi hít thở sâu hoặc hoạt động. Nguy hiểm hơn, mảnh xương gãy có thể làm tổn thương các mô và màng phổi, gây tràn khí, tràn máu hoặc nhiễm trùng dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. A Trân gặp khó thở ngay sau tai nạn, điều này cho thấy xương sườn gãy có khả năng đã ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng.