Không nhận ra em gái quốc dân

TPO - Kim Yoo Jung gây chú ý khi vào vai minh tinh với quá khứ đầy toan tính, hận thù. Cô “lột xác” hoàn toàn so với những vai diễn trước đây.

Ngay từ khi ra mắt, Dear X nhanh chóng tạo thành cơn sốt mới trên thị trường phim Hàn. Chỉ sau bốn ngày phát sóng, tác phẩm dẫn đầu lượng đăng ký trả phí của nền tảng. Phim tiếp tục vươn ra thị trường quốc tế, đứng đầu bảng xếp hạng tại HBO Max ở bảy quốc gia, vùng lãnh thổ như Indonesia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc)… đồng thời đạt vị trí thứ ba trên Disney+ Nhật Bản và Rakuten Viki tại Mỹ.

Phim do Lee Eung Bok (Hậu duệ mặt trời, Mr. Sunshine, Sweet Home) và Park So Hyun (Sweet Home phần 2 và 3) đồng đạo diễn. Nhịp phim nhanh, cấu trúc chặt và đặc biệt là diễn xuất của Kim Yoo Jung được xem là yếu tố đưa Dear X trở thành một trong những dự án nổi bật năm 2025. Nội dung không đơn thuần là câu chuyện báo thù, mà đào sâu vào khát vọng, thao túng và cái giá của quyền lực.

Thiên thần sa ngã trong thế giới khắc nghiệt

Ký tự “X” trong tiêu đề có thể khiến người xem nghĩ đến “người cũ” của nhân vật nữ chính. Nhưng câu chuyện đi xa hơn thế. Bộ phim xoay quanh Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung đóng) - minh tinh biết cách tận dụng vẻ đẹp và hào quang để thao túng những người xung quanh nhằm đạt được thành công.

Khi thế giới hào nhoáng cô dày công xây dựng đứng trước nguy cơ sụp đổ, Ah Jin để lộ bản chất lạnh lùng và nguy hiểm phía sau vẻ ngoài hoàn hảo. Ở đây, những người bị cô nhắm đến mới chính là “X” thực sự.

"Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung trong phim mới.

Mở đầu phim là lát cắt thời thơ ấu đầy ám ảnh của Ah Jin. Cô bé chứng kiến người cha bạo lực đẩy mẹ nghiện rượu ngã từ cầu thang xuống và thản nhiên rời đi, chỉ để lại lời hứa sẽ mang về một người mẹ mới. Khoảnh khắc ấy đặt nền móng cho tương lai đầy thù hận, tổn thương và khát vọng kiểm soát của Ah Jin. Nhiều năm sau, khi đã có danh tiếng, sắc đẹp và địa vị, những vết sẹo trong quá khứ vẫn âm ỉ trong cô.

Trong một đoạn hồi tưởng thời trung học, Ah Jin trả thù những người từng xúc phạm mình. Cô làm mất thể diện giáo viên, kích động bạn học chống lại đối thủ Sim Sung Hee (Kim Yi Kyung) và sắp đặt hàng loạt chiêu trò khiến Sung Hee phải gục ngã. Hỗ trợ phía sau là Kim Jae Oh (Kim Do Hoon), người mang quá khứ tổn thương, trở thành công cụ để cô thao túng.

Ah Jin được mô tả như người có khuynh hướng rối loạn nhân cách xã hội, nụ cười chính là vũ khí lợi hại nhất. Cô đánh vào điểm yếu của người khác bằng tình cảm, sự thân mật hoặc cảm giác tin tưởng, trước khi tung đòn cuối cùng khi họ dễ tổn thương nhất.

Không chỉ Jae Oh, Yoon Jun Seo (Kim Young Dae) cũng bị cô điều khiển. Jun Seo bị chinh phục hoàn toàn bởi Ah Jin đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Dù biết cô nguy hiểm, anh vẫn không thoát khỏi vòng xoáy ám ảnh tình cảm, bị trói buộc bởi chính ký ức gắn bó thời thơ ấu.

Trong bốn tập đầu, sự sắc sảo và khả năng đọc vị con người của Ah Jin được thể hiện rõ. Cô khó đoán, tinh vi và tàn nhẫn trong cách phá hủy người khác. Sự lạnh lùng này bắt nguồn từ tuổi thơ đầy bạo lực và thiếu tình thương.

Jun Seo hiểu rõ mối quan hệ rạn nứt giữa Ah Jin và cha cô - ông Baek Soon Gyu (Bae Soo Bin). Khi Ah Jin thi đỗ đại học, ông ta hành hung và chiếm đoạt toàn bộ tiền của cô. Từ đó, Ah Jin quyết tâm trả thù bằng cách lợi dụng Choi Jeong Ho (Kim Ji Hoon), cựu vận động viên bóng chày. Cảnh cô phá hủy cuộc đời Choi Jeong Ho vừa cho thấy sự thông minh và kiên nhẫn của Ah Jin, vừa khiến người xem rợn ngợp vì mức độ tàn bạo.

Diễn xuất của Kim Yoo Jung là điểm cộng

Kim Yoo Jung mang đến một Baek Ah Jin vừa quyến rũ, vừa đáng sợ. Những biểu cảm rất nhỏ như ánh mắt, nhịp thở, cách cười, đều góp phần khắc họa nhân vật có chiều sâu, kiểm soát và lạnh lùng. Đây là lần hiếm hoi cô đảm nhận vai diễn mang sắc thái đen tối đến vậy.

Nhiều phân cảnh cao trào của “em gái quốc dân” trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một khung hình nụ cười nhuốm máu của Ah Jin lan truyền rộng với bình luận: “Cảnh này khiến tôi nổi da gà. Phim này Kim Yoo Jung như hóa điên”, "Cô ấy thậm chí không cần thoại, chỉ ánh mắt thôi đã kể được câu chuyện. Đó mới là diễn xuất thực thụ”, "Nhân vật của cô ấy biết cách thao túng, khiến đàn ông làm mọi thứ vì mình rồi phủi bỏ trách nhiệm và để họ tự gánh hậu quả. Chúng tôi thích nhìn thấy phụ nữ xuất hiện trong những câu chuyện vốn là sân chơi của nam giới”…

Cảnh CCTV khi nhân vật Baek Ah Jin ngồi trong phòng thẩm tra đang viral mạng xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Yoo Jung chia sẻ: “Có lúc tôi tự hỏi ‘Đây có phải là mình không?’. Tôi chìm sâu vào Ah Jin đến mức không nhớ rõ mình đã quay những cảnh đó thế nào. Tôi nghĩ ai cũng có nhiều phiên bản của chính mình. Tôi chỉ cố tìm phần trung thực nhất của Ah Jin”.

Phiên bản thời nhỏ của Ah Jin do Gi So Yoo đóng cũng để lại ấn tượng mạnh. Sao nhí giúp người xem hiểu cách đứa trẻ bị tổn thương dần biến đổi thành kẻ thao túng người khác.

Bên cạnh đó, Kim Yi Kyung và Bae Soo Bin cũng có màn thể hiện tròn vai, góp phần tạo chiều sâu cho tuyến nhân vật.

Diễn viên sinh năm 1999 được khen "lột xác" về hình tượng, diễn xuất.

Dù vậy, phim vẫn còn một số hạn chế như bối cảnh u tối, nhiều cảnh bạo lực nên không phù hợp với số đông, nhất là những khán giả không quen với phim tâm lý căng thẳng. Nhịp phim ở phần giữa đôi lúc chậm, một số nhân vật phụ chưa được đào sâu, khiến câu chuyện dồn gần như toàn bộ vào Baek Ah Jin. Ngoài ra, diễn xuất của Kim Young Dae còn gây tranh luận.

Theo FlixPatrol, Dear X vẫn giữ vị trí cao tại nhiều thị trường quốc tế và tiếp tục tăng trưởng người xem. Nhiều khán giả cho rằng vai diễn này đánh dấu bước trưởng thành của Kim Yoo Jung, củng cố vị thế của cô trong nhóm nữ diễn viên trẻ có sức ảnh hưởng nhất hiện nay.