Khi gần 100.000 người đổ về Hưng Yên

TPO - Hai đêm concert của G-Dragon tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (8-9/11) đón hàng vạn khán giả. Nhiều người kỳ vọng show diễn lan tỏa để đưa Việt Nam tiến đến gần hơn giấc mơ đón concert tầm cỡ của các sao quốc tế, tạo cú hích cho du lịch, giải trí.

Concert G-Dragon tạo hiệu ứng du lịch và kinh tế

Hai đêm diễn thuộc tour Übermensch của G-Dragon thu hút hàng gần 100.000 khán giả - một con số lớn với sân khấu dựng ngoài trời ở Việt Nam, theo cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Không chỉ có lượng khách từ các tỉnh thành, đêm nhạc còn có lượng du khách quốc tế bay tới tham dự.

Ngay thời điểm G-Dragon thông báo đến Việt Nam, dữ liệu đặt phòng và hành vi tìm kiếm từ Booking.com cho thấy lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Thủ đô trong thời gian diễn ra concert (6-9/11) tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng vạn khán giả đổ về Ocean Park 3 (Hưng Yên) xem concert của G-Dragon.

Các nền tảng và doanh nghiệp lưu trú ghi nhận nhu cầu tăng cao, kéo theo lợi ích chuỗi cung ứng: nhà hàng, taxi, dịch vụ lưu trú ngắn hạn, quầy hàng lưu niệm…

Nhiều người cho rằng địa điểm tổ chức ngoài trời là lựa chọn phù hợp trong các sự kiện quy mô lớn như concert. Không gian rộng, dịch vụ thuận tiện, âm nhạc và hệ thống trang trí, từ poster đến khu vực check-in, fan “lên đồ” như dự tuần lễ thời trang… giúp tạo nên bầu không khí lễ hội. Concert của G-Dragon vừa qua có mọi yếu tố hòa quyện để nâng cao cảm xúc của khán giả ngay từ lúc bước vào khu vực sự kiện.

G-Dragon trong đêm diễn ở Việt Nam.

Sự thuận tiện khi có thể xem concert ngay trong nước được cộng đồng người hâm mộ đánh giá là tín hiệu đáng mừng. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu giải trí, sự phát triển của thị trường concert còn góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế liên quan đến tổ chức sự kiện. Không ít kỳ vọng được đặt vào việc Việt Nam sẽ từng bước trở thành điểm đến quen thuộc của các tour diễn quốc tế, tương tự như mô hình tại Thái Lan.

Thị trường concert Việt Nam chuyển mình

Thời điểm năm 2020, phần lớn người hâm mộ Việt Nam vẫn phải sang các nước lân cận để xem concert của thần tượng Kpop. Thế nhưng chỉ trong 1-2 năm gần đây, thị trường concert trong nước bùng nổ mạnh mẽ. Nhiều nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là các nhóm nhạc Kpop, đã lựa chọn Việt Nam làm điểm dừng chân trong tour diễn. Khán giả cũng sẵn sàng chi tiêu để trải nghiệm âm nhạc ngay tại quê nhà.

Thực tế cho thấy nhiều nghệ sĩ quốc tế thường chọn sân vận động (stadium) hoặc nhà thi đấu có sẵn (arena) để đảm bảo tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng, phân luồng và an toàn. Việc tổ chức thành công hai đêm liên tiếp trên sân khấu dựng ngoài trời đón gần 100.000 khán giả xem G-Dragon đã cho thấy năng lực của nhà thầu, đơn vị tổ chức tại Việt Nam.

Trưởng nhóm Big Bang biểu diễn ở sân khấu dựng ngoài trời.

Những phản hồi tích cực từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế tham dự concert của G-Dragon tại Việt Nam cũng góp phần lan tỏa hiệu ứng. Không ít khán giả nước ngoài cho biết họ cảm nhận được không khí sôi động, hòa mình vào âm nhạc hiếm thấy ở các concert. “Fan Việt Nam đang khiến tôi bị Fomo (hội chứng sợ bỏ lỡ - PV) theo”, một khán giả viết.

Theo nhiều ý kiến, khác với không ít concert ở một số nước khán giả chỉ chăm chú theo dõi, người hâm mộ Việt thường hát đồng thanh, nhảy theo và tận hưởng trọn vẹn màn trình diễn. Sự nhiệt tình của đám đông trở thành nguồn năng lượng tiếp thêm cảm xúc cho nghệ sĩ, đồng thời tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho những người tham dự.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, một bộ phận khán giả cũng cho biết họ gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển đến khu vực tổ chức concert G-Dragon. Việc địa điểm nằm cách xa trung tâm khiến quãng đường đi lại kéo dài. Nhiều người cho hay họ phải đi bộ một quãng khá lớn, từ khu vực đổi vòng tay đến khu check-in cũng cách xa, gây mệt mỏi với những ai không quen di chuyển nhiều.

Đối với khán giả sinh sống tại nội thành, việc tham dự sự kiện đòi hỏi phải chuẩn bị trước về phương tiện, thời gian và tâm lý. Tuy nhiên, họ cũng ghi nhận sự tiện lợi ở hệ thống hàng quán và dịch vụ xung quanh khi đến địa điểm.

Để có thể đón nhiều concert lớn hơn trong tương lai, hệ thống khách sạn, vận chuyển và dịch vụ xung quanh vẫn cần được mở rộng và nâng cấp. Trong bối cảnh đó, những dự án hạ tầng thể thao - giải trí quy mô lớn như sân vận động PVF, dự kiến sức chứa 60.000 chỗ, mái vòm đóng mở tự động, được kỳ vọng sẽ là lời giải lâu dài để tạo thêm lựa chọn cho các nhà tổ chức concert và sự kiện quốc tế tại Việt Nam.