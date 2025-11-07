Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

2 đêm nhạc G-Dragon tại Hưng Yên dự báo mưa tầm tã

Hà Trang
TPO - Miền Bắc đang trong thời gian mưa rét trở lại. Hai concert của G-Dragon tại Hưng Yên vào 8-9/11 dự kiến không tránh được thời tiết xấu.

Hai ngày cuối tuần 8-9/11 tại Hưng Yên, G-Dragon tổ chức đêm nhạc thuộc tour thế giới Übermensch. Đây là lần đầu nam thần tượng mang concert cá nhân đến Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, miền Bắc đang trong những ngày mưa rét kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi bão số 13 suy yếu hoàn toàn, vùng mưa vừa, mưa to sẽ dịch lên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Đến ngày 8-9/11 mưa và mưa vừa sẽ xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Hai đêm concert của G-Dragon tại Hưng Yên dự báo có mưa nhiều, trong đó ngày 8/11 mưa nặng hạt hơn 9/11. Mưa hầu như cả ngày, ít khoảng tạnh. Nhiệt độ dự báo không quá lạnh. Vì vậy, người hâm mộ chỉ cần áo khoác mỏng, trang bị thêm ô, áo mưa giấy để tham dự concert.

51004520312935800054677187147265.jpg
Đêm nhạc G-Dragon tại Hưng Yên dự báo có mưa dầm dề suốt 2 ngày.

Tối muộn hôm 6/11, G-Dragon đáp chuyên cơ đến Việt Nam. Máy bay riêng của trưởng nhóm Big Bang do Jacob & Co - thương hiệu trang sức toàn cầu mà anh đang là đại sứ - tài trợ. Chiếc máy bay là mẫu Bombardier Global 6000, với giá trị ước tính 58,5 triệu USD (gần 1.500 tỷ đồng).

Bên ngoài máy bay được trang trí logo album phòng thu thứ ba Webermanshi, hình hoa cúc tượng trưng cho Peace Minus One, cùng chữ ký tay của G-Dragon. Khoang máy bay có sức chứa tổng cộng 13 người, được bố trí cả phòng ngủ và phòng họp dành cho sáu người.

Ngày 7/11, bố mẹ của nam ca sĩ cũng đã có mặt tại Hà Nội để tham gia đêm nhạc của con trai.

Giá vé concert G-Dragon sẽ dao động từ 2-8 triệu đồng tùy vào vị trí. Hai đêm nhạc dự kiến đón hàng vạn khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Hà Trang
#G-Dragon #concert Việt Nam #Übermensch #Hưng Yên #đêm nhạc

