Ai là ca sĩ của năm?

TPO - Năm 2025 chứng kiến sự sôi động của Vpop khi các nghệ sĩ tạo dấu ấn bằng các sản phẩm âm nhạc chất lượng, lan tỏa. Không chỉ dừng ở những bản hit viral, nhạc Việt năm nay còn thể hiện bước tiến trong cách làm hình ảnh, truyền tải văn hóa. Các giải thưởng âm nhạc cuối năm vì thế trở thành cuộc đua gay cấn của nhiều giọng ca trẻ.

Cuộc đua của những "ứng viên nặng ký"

Vpop năm 2025 chứng kiến bức tranh sôi động với nhiều bản hit lan tỏa mạnh như Bắc Bling, Phép màu, Còn gì đẹp hơn, Kho báu. Trong đó, Phép màu và Còn gì đẹp hơn giúp gương mặt mới Nguyễn Hùng nổi lên như hiện tượng khi cùng lúc sở hữu hai ca khúc dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Phép màu mang đến sự gần gũi, mộc mạc, Còn gì đẹp hơn lại ghi điểm nhờ thông điệp đậm tinh thần dân tộc, khắc họa hành trình giữ nước gian khổ và nổi bật hơn khi gắn với hiện tượng điện ảnh - Mưa đỏ. Trùng với các sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước, ca khúc này ứng cử viên sáng giá cho hạng mục “Bài hát của năm”.

Ca sĩ Nguyễn Hùng.

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Bắc Bling của Hòa Minzy khi liên tục phá vỡ các kỷ lục. MV này hiện đứng đầu danh sách ca khúc có lượt xem cao nhất năm 2025 với 273 triệu lượt. Sức lan tỏa của Bắc Bling là không thể bàn cãi khi chạm đến nhiều lứa tuổi và trở thành hiện tượng.

Ngoài ra, các ca khúc như Kho báu của (S)TRONG Trọng Hiếu, Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi hay Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy cũng đều là những cái tên được nhắc đến nhiều trên các bảng xếp hạng.

Ở mảng MV, đầu năm có Bắc Bling của Hòa Minzy và cuối năm có Mục hạ vô nhân của. Hai MV đều được đánh giá cao khi đầu tư chỉn chu hình ảnh, từ bối cảnh làng quê Bắc bộ đậm màu sắc dân gian.

Bắc Bling đạt hơn 273 triệu lượt xem, dẫn đầu danh sách các sản phẩm âm nhạc Việt có lượt xem cao nhất năm 2025. Nhiều khán giả cho rằng Bắc Bling khó tuột khỏi giải MV của năm khi hội tụ đầy đủ yếu tố, từ âm nhạc sáng tạo, hình ảnh chỉn chu, hiệu ứng vượt trội.

Dự án nghệ thuật được đầu tư chỉn chu.

Ở chiều ngược lại, Mục hạ vô nhân của Soobin cũng nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Nam ca sĩ kết hợp dòng nhạc xẩm truyền thống với màu sắc điện tử hiện đại, đồng thời đảm nhiệm cả vai trò sáng tác, sản xuất và diễn xuất. Sản phẩm quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội, đầu tư công phu về hình ảnh và câu chuyện. Trong bối cảnh AI đang len lỏi vào nghệ thuật, việc nghệ sĩ chọn hướng đi thủ công được khán giả khen ngợi. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét MV của Soobin đặc sắc, giải trí và có tính chuyên môn, là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng cuối năm. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng có chuỗi concert All-Rounder tổ chức 2 đêm thành công ở Hà Nội và sắp tới là TPHCM.

Giai đoạn nước rút, Văn Mai Hương ra mắt Vườn hồng vào 17/11. Đây cũng là single thứ 2 được công bố trong album Giai nhân, sau Ướt lòng phát hành hồi tháng 7.

Bên cạnh các đĩa đơn, nhiều nghệ sĩ cũng khẳng định vị thế qua những dự án dài hơi. Hoàng Dũng cho ra mắt album Xoay tròn gồm 15 ca khúc, đánh dấu bước trưởng thành trong sự nghiệp và tổ chức concert kỷ niệm 10 năm ca hát thu hút hàng nghìn khán giả. Min tạo nên cú bứt phá với album Dear Min, chiếm giữ vị trí số một trên các nền tảng nhạc số như YouTube Music, Apple Music Vietnam. Tương tự, Phùng Khánh Linh được chú ý nhờ album thứ ba Giữa một vạn người và chuỗi mini-concert Off The Record Tour thành công.

Cuộc so tài của các "bóng hồng"

Hạng mục Nữ nghệ sĩ của năm hứa hẹn là cuộc đua gay cấn giữa hai gương mặt là Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi.

Hòa Minzy liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng Việt, đỉnh cao là "Bắc Bling" khuấy đảo mọi nền tảng. Cô còn được nhận danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi (phải) là hai cái tên được dự đoán có cuộc cạnh tranh gay cấn cho nhiều hạng mục giải thưởng cuối năm.

Phương Mỹ Chi gây bùng nổ khi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Sing! Asia 2025, làm rạng danh nền âm nhạc nước nhà và giành quyền vào bán kết. Cô còn là quán quân của chương trình âm nhạc Em xinh say hi - tổ chức hai đêm concert hút hàng vạn khán giả ở TPHCM và Hà Nội.

Ngoài ra, Bích Phương được quan tâm khi hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhờ chương trình Em xinh say hi. Trong khi đó, Mỹ Tâm vẫn là cái tên “sừng sỏ” khi góp mặt trong các chương trình quốc gia và đang chuẩn bị đại concert 40.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) cũng là những cái tên không thể xem thường cho chặng đua cuối năm.