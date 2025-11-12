Bản rock 'Trống cơm', 'Bèo dạt mây trôi' lên sân khấu Mỹ

TPO - Dạ Ma trở thành ban nhạc “Rock Việt 100%” đầu tiên biểu diễn tại Whisky a Go Go. Những giai điệu dân gian Việt Nam được nhóm thổi hồn, mang đến màu sắc khác biệt đến khán giả Mỹ.

Giai điệu dân gian Việt Nam được thổi hồn trên sân khấu Mỹ

Bản phối rock của Trống cơm, Bèo dạt mây trôi… được nhóm nhạc rock Dạ Ma mang đến khán giả quốc tế trên sân khấu huyền thoại Whisky a Go Go, Hollywood, Mỹ.

Thủ lĩnh Dạ Ma - Hưng BlackhearteD - chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự khi mang 100% văn hoá Việt lên sân khấu huyền thoại Whisky a Go Go. Ngoài việc tất cả thành viên đều sinh ra tại Việt Nam và mang dòng máu Lạc Hồng, chúng tôi còn mang áo dài và những ca từ, giai điệu dân gian như Trống Cơm, Bèo dạt mây trôi… đến khán giả quốc tế. Chính nét đẹp văn hóa của cha ông để lại đã tạo nên sự khác biệt giữa Hollywood - kinh đô rock của thế giới”.

Dạ Ma trên sân khấu Whisky a Go Go.

Trong lần xuất hiện này, nhóm khoác lên mình trang phục áo dài, thể hiện giai điệu pha trộn giữa rock hiện đại và âm hưởng dân gian Việt Nam.

Thành lập từ năm 1964, trong suốt hơn sáu thập niên qua, Whisky a Go Go đã chứng kiến sự ra đời của nhiều huyền thoại nhạc rock, như từ những năm 1960 với The Doors, Led Zeppelin, đến thập niên 1970 và 1980 với sự bùng nổ của punk, glam rock và heavy metal, tới thập niên 1990 với làn sóng grunge và alternative…

Năm 2006, Whisky a Go Go được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Dạ Ma trở thành ban nhạc “Rock Việt 100%” đầu tiên biểu diễn tại Whisky a Go Go.

Sự đặc biệt từ Dạ Ma

Dạ Ma là một trong những ban nhạc rock hiếm hoi của Việt Nam vẫn trung thành với hướng đi mang đậm màu sắc bản địa. Âm nhạc của họ mạnh mẽ, dữ dội theo tinh thần rock phương Tây nhưng vẫn chứa đựng giai điệu, tiết tấu và ngôn ngữ sâu sắc của Việt Nam.

Nhóm được thành lập tại Mỹ bởi Hưng BlackhearteD - thủ lĩnh ban nhạc Black Infinity, một trong những cái tên quen thuộc với cộng đồng Rock Việt. Ngoài Hưng BlackhearteD, nhóm còn là sự hội tụ của nhiều gương mặt nổi bật đến từ các ban nhạc Rock từng có dấu ấn tại Việt Nam, trải dài ba thế hệ nghệ sĩ. Trong số đó, sự xuất hiện của guitarist Trần An Nguyên - con trai nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh nhóm Bức Tường, drum - Tony Nguyen - cựu thành viên 3SomeBlues, Midnight Fire…

Việc các thành viên từ nhiều nhóm nhạc cũ cùng nhau kết hợp còn cho thấy sự gắn kết và tiếp nối giữa các thế hệ, khẳng định niềm đam mê Rock chưa bao giờ tắt trong cộng đồng nghệ sĩ Việt.

Dạ Ma hiện trong quá trình hoàn thiện những bản thu âm cho album đầu tay.

Bèo dạt mây trôi bản rock của Dạ Ma.