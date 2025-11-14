BTV Hoài Anh cảnh báo

TPO - BTV Hoài Anh lên tiếng cảnh báo việc bị giả mạo trên Facebook, khi xuất hiện fanpage sử dụng tên và hình ảnh của cô để thu hút tương tác và có dấu hiệu trục lợi. Sự việc cho thấy tình trạng mạo danh người nổi tiếng, cơ quan chức năng ngày càng phức tạp.

Tài khoản người nổi tiếng, cơ quan chức năng bị giả mạo, mua dấu tích xanh

Ngày 14/11, BTV Hoài Anh cảnh cáo bị giả mạo fanpage trắng trợn. Theo đó, tài khoản mạo danh có hơn 11.000 lượt theo dõi, để hình ảnh và tên của nữ BTV, đăng tải lại chia sẻ thường ngày của cô trên trang chính chủ.

Nguy hiểm hơn, trang giả mạo này có đầy đủ tích xanh, gắn link báo và đăng bài viết về đầu tư chứng khoán thu hút hàng trăm lượt quan tâm. Nhiều người dùng mạng nhầm tưởng đó là BTV Hoài Anh và bình luận tương tác.

BTV Hoài Anh cho biết cô chỉ sử dụng một tài khoản có dấu tích xanh là Facebook có tên “Nguyen Hoai Anh”, còn lại là giả mạo.

Trang Facebook giả mạo (trái) và Facebook chính chủ của BTV Hoài Anh đều có tích xanh. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ với Tiền Phong, Hoài Anh nói cô mới phát hiện gần đây có không ít tài khoản mạo danh, tuy vậy tài khoản 11.000 người theo dõi này có nhiều điểm đáng quan ngại.

“Nhiều người đã thấy tài khoản này qua đề xuất của Facebook và gửi tin cảnh báo tôi. Tài khoản này có dấu tích xanh, trắng trợn tạo nhiều trang cùng tên và nội dung kêu gọi nộp tiền. Trang giả mạo này sập lại có trang khác mọc lên. Bên cạnh đó, lượng theo dõi tăng rất nhanh, ban đầu chỉ 1.000 mà chỉ vài ngày đã lên tới 11.000. Nếu để thêm nữa, nhiều người sẽ bị lầm tưởng”, BTV Hoài Anh nói.

Nữ BTV kêu gọi khán giả, đồng nghiệp report (báo cáo) trang giả mạo, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh mọi người trước những hành vi trục lợi, lừa đảo.

BTV Hoài Anh. Ảnh: FBNV.

Theo quan sát của phóng viên, trang giả mạo BTV Hoài Anh có địa chỉ tại TPHCM, hiện không chạy quảng cáo. Trang được lập từ tháng 8/2021 với tên “Hoàng Huệ” sau đó đổi thành “Branch Tucker” năm 2024. Đến tháng 2/11/2025, trang này đổi tên thành “Nguyễn Hoài Anh”, phần giới thiệu ghi "Biên tập viên đài truyền hình VTV".

Đây là cách thức “lách luật” thường thấy để các fanpage giả mạo có tích xanh.

Trước đó, fanpage mạo danh Bộ Tài chính mang tên Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo lợi dụng tick xanh để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và đóng lệ phí nhằm nhận lại tiền bị lừa đảo. Bộ Tài chính đã khẳng định đây là trang giả mạo. Tương tự, fanpage mạo danh Cục An ninh - Bộ Công an cũng bị phát hiện dù có tick xanh và lượng theo dõi lớn, bởi lịch sử đổi tên bất thường và quản trị viên ở nước ngoài.

Những tài khoản giả mạo này xuất hiện bằng cách nào?

Theo Mashable, hầu hết trang liên quan đều thuộc về những tài khoản đã được xác minh từ lâu và đổi tên, ảnh đại diện để lừa đảo. Một số vụ kẻ gian làm giả giấy tờ, sử dụng dịch vụ thuê tích xanh hòng qua mặt hệ thống kiểm duyệt của nền tảng.

Dù vậy, sự xuất hiện của Meta Verified - chương trình cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua dấu tick xanh trên Facebook và Instagram - đã làm tăng nguy cơ phát sinh những hình thức lừa đảo, khiến người dùng dễ bị đánh lừa.

Trước đây, nền tảng X (Twitter cũ) áp dụng giải pháp dấu xác minh sẽ biến mất nếu chủ tài khoản thay đổi tên hiển thị hoặc ảnh đại diện. X buộc phải siết chặt quy định chống mạo danh sau khi hàng loạt kẻ lừa đảo lợi dụng dịch vụ Twitter Blue - cho phép bất kỳ ai mua tick xanh - để giả danh tài khoản chính thức.

Có thể chính biện pháp này đã gợi ý cho kẻ gian về cách khai thác kẽ hở trên các nền tảng khác, dẫn đến vấn đề mà Meta đang gặp phải hiện nay.

Theo trang Socialmediatoday, có khả năng Meta đang nới lỏng quy trình phê duyệt để tăng doanh thu, hoặc phụ thuộc nhiều hơn vào AI trong việc phát hiện hành vi bất thường.

Dù là nguyên nhân nào, người dùng vẫn cần hết sức cảnh giác.