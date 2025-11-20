Khoảnh khắc gây sốt của Hyun Bin - Son Ye Jin

TPO - Tối 19/11, thảm đỏ Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 diễn ra tại hội trường KBS ở khu Yeouido Seoul, Hàn Quốc, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Kể từ năm 2022, đây là lần đầu vợ chồng tài tử Hyun Bin - Son Ye Jin công khai xuất hiện cùng nhau.