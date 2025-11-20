Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Khoảnh khắc gây sốt của Hyun Bin - Son Ye Jin

Hà Trang

TPO - Tối 19/11, thảm đỏ Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 diễn ra tại hội trường KBS ở khu Yeouido Seoul, Hàn Quốc, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Kể từ năm 2022, đây là lần đầu vợ chồng tài tử Hyun Bin - Son Ye Jin công khai xuất hiện cùng nhau.

587012695-1377040074122022-418705368648238703-n.jpg
Vợ chồng diễn viên Son Ye Jin và Hyun Bin (phải) cùng xuất hiện tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025 tối 19/11, tuy nhiên cả hai không đi thảm đỏ cùng nhau.
﻿584322512-1255117549973482-3741211782606588965-n.jpg
﻿585281310-1267531695412241-9020544665202289267-n.jpg
Son Ye Jin thu hút mọi ánh nhìn trong thiết kế đầm xuyên thấu hở lưng, tạo hiệu ứng như lớp lưới bao trọn cơ thể, kết nối với phần tà mỏng tang.
586580584-1255117546640149-5938316875420899485-n.jpg
2025111901001240300200741-w.jpg
Cận cảnh nhan sắc của minh tinh 43 tuổi.
585742304-1255117529973484-8336572783851059192-n.jpg
586564661-1255117553306815-5872263828025752871-n.jpg
584523413-1255117543306816-3447654568624555217-n.jpg
Trong khi đó, tài tử Hyun Bin diện bộ vest bảnh bao, tóc vuốt ngược, tạo điểm nhấn bằng cặp kính gọng đen.
584623498-1255125876639316-251987560446809762-n.jpg
Chỉ đến khi vào khán phòng, hai diễn viên mới cùng hiện diện. Bức hình này ngay lập tức gây sốt mạng xã hội. Sau 5 năm, cả hai lại công khai ngồi cạnh nhau trên cùng một hàng ghế, nhưng lần này lại ở danh phận vợ chồng. Đây cũng là lần công khai xuất hiện của hai vợ chồng kể từ tháng 4/2022.
2025111901001264400203044-w.jpg
Hạng mục Ngôi sao được yêu thích năm nay vinh danh bốn nghệ sĩ: Park Jin Young (Hi-Five), Hyun Bin (Harbin), Son Ye Jin (No Other Choice) và Im Yoona (Pretty Crazy). Sự chú ý đặc biệt dồn vào vợ chồng Hyun Bin.
2025111901001264400203042-w.jpg
Son Ye Jin chia sẻ: “Khoảnh khắc này sẽ là kỷ niệm không thể quên đối với tôi. Thật vinh dự khi nhận giải cùng chồng. Cảm ơn ban tổ chức và người hâm mộ đã mang đến kỷ niệm đáng nhớ này”. Cô mỉm cười, thân mật đứng cạnh Hyun Bin và giơ tay tạo ký hiệu chữ V.
Đoạn video đang "viral" của vợ chồng sao phim Hạ cánh nơi anh.
2025111901001264400203043-w-1.jpg
Khi được hỏi về việc cùng thắng giải, Hyun Bin bày tỏ: “Khoảnh khắc này khiến tôi nhớ đến Hạ cánh nơi anh. Khi đó và bây giờ, chúng tôi lại đứng chung sân khấu với một giải thưởng trong tay, thật sự rất hạnh phúc”.
585849160-1267531628745581-5717332430004669722-n.jpg
Sự kiện năm nay quy tụ các nhà làm phim góp phần định hình diện mạo điện ảnh Hàn Quốc trong suốt một năm qua. Diễn viên Han Ji Min (phải) và Lee Je Hoon tiếp tục vai trò MC giống như mùa trước.
1-1999.jpg
2025111901001239800200691-w.jpg
Im Yoona bước đi trên thảm đỏ với chiếc đầm đỏ rực, thiết kế quây ôm trọn đường cong cơ thể. Nữ diễn viên để tóc dài duỗi thẳng, sải bước giữa ánh đèn flash.
2025111901001233600200001-w.jpg
Tại thảm đỏ, Lee Sun Bin thu hút ống kính khi diện váy tông nude ôm sát cơ thể. Thiết kế sử dụng phom corset tạo điểm nhấn ở những đường cong tinh tế, kết hợp chiếc brooch độc đáo giúp tổng thể thêm nổi bật. Nữ diễn viên chọn kiểu trang điểm tự nhiên, sang trọng, sắc nét nhưng vẫn giữ được sự tiết chế.
2025111901001234800200121-w.jpg
2025111901001234800200122-w.jpg
Cựu thành viên IZ*ONE - Kim Min Joo trong thiết kế tôn dáng.
584436360-1267531605412250-5578616917413110688-n.jpg
584466966-1267531722078905-3961664525679976089-n.jpg
584755759-1267531608745583-447160338099996532-n.jpg
584279457-1267531795412231-8240642178859250756-n.jpg
Dàn sao hội tụ tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 như Lee Chae Min, Ahn Hyo Seop, Kim So Hyun, Jeon Yeo Bin… Sự kiện tôn vinh các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc ra rạp hoặc phát hành trên các nền tảng OTT từ ngày 11/10/2024 đến 7/10/2025, trao 18 giải thưởng.
