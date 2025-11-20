Khoảnh khắc gây sốt của Hyun Bin - Son Ye Jin

TPO - Tối 19/11, thảm đỏ Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 diễn ra tại hội trường KBS ở khu Yeouido Seoul, Hàn Quốc, quy tụ dàn diễn viên đình đám. Kể từ năm 2022, đây là lần đầu vợ chồng tài tử Hyun Bin - Son Ye Jin công khai xuất hiện cùng nhau.
Son Ye Jin thu hút mọi ánh nhìn trong thiết kế đầm xuyên thấu hở lưng, tạo hiệu ứng như lớp lưới bao trọn cơ thể, kết nối với phần tà mỏng tang.
Cận cảnh nhan sắc của minh tinh 43 tuổi.
Trong khi đó, tài tử Hyun Bin diện bộ vest bảnh bao, tóc vuốt ngược, tạo điểm nhấn bằng cặp kính gọng đen.
Im Yoona bước đi trên thảm đỏ với chiếc đầm đỏ rực, thiết kế quây ôm trọn đường cong cơ thể. Nữ diễn viên để tóc dài duỗi thẳng, sải bước giữa ánh đèn flash.
Cựu thành viên IZ*ONE - Kim Min Joo trong thiết kế tôn dáng.
Dàn sao hội tụ tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46 như Lee Chae Min, Ahn Hyo Seop, Kim So Hyun, Jeon Yeo Bin… Sự kiện tôn vinh các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc ra rạp hoặc phát hành trên các nền tảng OTT từ ngày 11/10/2024 đến 7/10/2025, trao 18 giải thưởng.