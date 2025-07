Cận cảnh gia cố công trình Hòn Vọng Phu 17 tỷ đồng trên đỉnh núi Nhồi ở Thanh Hóa

Tháng 5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi) thuộc phường Đông Quang (Thanh Hóa).

Tổng mức đầu tư công trình là 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12. Ngay sau khi dự án được phê duyệt, đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai công tác gia cố công trình.

Đến hiện tại, đơn vị thi công đã tiến hành dựng hệ thống giàn giáo với quy mô lớn, kéo dài từ chân núi lên đến đỉnh núi - nơi có Hòn Vọng Phu.

Toàn cảnh khu vực gia cố Hòn Vọng Phu tại phường Đông Quang (Thanh Hóa).

Đơn vị thi công đã lắp đặt hệ thống giàn giáo quy mô lớn trên núi Nhồi.

Tổng đầu tư cho việc bảo tồn, gia cố Hòn Vọng Phu là 17 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Đơn vị chức năng đang khẩn trương hoàn thành dự án.

Hòn Vọng Phu sau thời điểm bị sét đánh.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin di tích Hòn Vọng Phu nằm trong cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi) thuộc phường An Hưng (cũ), được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích quốc gia năm 1992. Vào đêm 15/6/2022, do xảy ra mưa lớn, sấm sét đã gây sạt lở di tích Hòn Vọng Phu ở 2 vị trí. Vị trí thứ nhất ở phía Tây, gần đỉnh Hòn Vọng Phu bị sạt lở khối đá có kích thước rộng khoảng 1x3 m. Vị trí thứ 2 ở phía đông Hòn Vọng Phu, sạt lở khối đá có kích thước rộng 2,5x3 m. Các khối đá bị sạt lở đang nằm ngay dưới chân Hòn Vọng Phu.