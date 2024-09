Ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp di tích Hòn Vọng Phu không quá 17 tỷ đồng ở Thanh Hóa

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bảo tồn, gia cố tích Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hưng, TP Thanh Hoá với tổng mức đầu tư không quá 17 tỷ đồng.

Theo đó, mục tiêu đầu tư của công trình trên là đưa ra giải pháp bảo tồn, gia cố, gia cường bảo đảm sự bền vững và ổn định của di tích Hòn Vọng Phu, tạo độ cứng ổn định, chống đỡ được các chuyển dịch dưới bất cứ tác động nào của thời tiết và môi trường.

Cơ quan chức năng đã đưa ra phương án bảo tồn, gia cố dọc theo phương đứng của di tích. Khi bơm vữa sika, vữa sẽ chèn vào các vết nứt trên thành lỗ khoan, bao bọc các sợi thép tạo thành những sợi thớ vững chắc chịu kéo và chịu nén nhằm ngăn chặn các vết nứt phát triển, bó các phần tử rời rạc của di tích Hòn Vọng Phu do nứt nẻ, vỡ vụn thành một khối vững chắc không bị tách rời. Thiết kế hệ thống các đường ống khoan rút lõi từ trên đỉnh di tích Hòn Vọng Phu, bố trí các cốt thép trong đường ống và lấp đầy bằng vữa không co ngót sika.

Theo quyết định, tổng mức đầu tư cho công trình không quá 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hoá làm chủ đầu tư; hoàn thành các hạng mục trước 30/4/2025.

Trước đó, đêm 15/6/2022, do xảy ra mưa lớn, sấm sét đã gây sạt lở di tích Hòn Vọng Phu ở 2 vị trí. Vị trí thứ nhất ở phía Tây, gần đỉnh Hòn Vọng Phu bị sạt lở khối đá có kích thước rộng khoảng 1m x 3m; Vị trí thứ 2 ở phía đông Hòn Vọng Phu, sạt lở khối đá có kích thước rộng 2,5m x 3m. Hiện nay, các khối đá bị sạt lở đang nằm ngay tại dưới chân Hòn Vọng Phu. Để đảm bảo an toàn, Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hoá đã kiến nghị chính quyền địa phương thông báo về khu vực sạt lở gây nguy hiểm tại núi Hòn Vọng Phu; khoanh vùng khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở; cắm biển cảnh báo dưới chân núi để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách thập phương đến tham quan tại di tích.

Di tích Hòn Vọng Phu nằm trong Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hoá được Bộ Văn hoá, Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích quốc gia năm 1992.