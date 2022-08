Thanh Hoá: Hòn Vọng Phu bị sét đánh sạt lở

TPO - Hòn Vọng Phu trên núi Nhồi, thuộc phường An Hoạch (TP Thanh Hoá) được cho là vừa bị sét đánh gây sạt lở nhiều khối đá nằm ngay dưới chân, nguy cơ gây mất an toàn cho du khách cũng như nhân dân đi lại, sinh sống xung quanh khu vực.

Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hoá thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá vừa có báo cáo việc sạt lở tại di tích Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh quốc gia núi An Hoạch, phường An Hoạch, TP Thanh Hoá.

Theo đó, di tích Hòn Vọng Phu nằm trong Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hoá được Bộ Văn hoá, Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích quốc gia năm 1992.

Vào đêm 15/6/2022, do xảy ra mưa lớn, sấm sét đã gây sạt lở di tích Hòn Vọng Phu ở 2 vị trí. Vị trí thứ nhất ở phía Tây, gần đỉnh Hòn Vọng Phu bị sạt lở khối đá có kích thước rộng khoảng 1m x 3m; Vị trí thứ 2 ở phía đông Hòn Vọng Phu, sạt lở khối đá có kích thước rộng 2,5m x 3m. Hiện nay, các khối đá bị sạt lở đang nằm ngay tại dưới chân Hòn Vọng Phu.

Để đảm bảo an toàn, Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hoá đã kiến nghị chính quyền địa phương thông báo về khu vực sạt lở gây nguy hiểm tại núi Hòn Vọng Phu; khoanh vùng khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở; đồng thời lập phương án để xuất các cấp có thẩm quyền xem xét làm cột thu lôi chống sét; cắm biển cảnh báo dưới chân núi để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách thập phương đến thăm quan tại di tích.

Ngoài ra, Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hoá cũng có ý kiến, để hạn chế sét đánh vào khu vực núi Hòn Vọng Phu, hiện nay có một công trình nhà tôn, do nhân dân tự ý xây dựng, đề nghị chính quyền địa phương tháo dỡ.