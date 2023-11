Sau vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc, Bình Dương xây dựng hệ thống phản ứng khẩn cấp

TPO - Các cơ sở y tế trên toàn tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng hệ thống phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh, trật tự. Ngành chức năng sẽ tiến hành hậu kiểm đối với hoạt động này.

Ngày 9/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa ban hành công văn đến các cơ sở y tế trên địa bàn về đảm bảo an ninh, an toàn người bệnh.

Công văn nêu, vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã xảy ra tình trạng đối tượng giả dạng nhân viên y tế trà trộn vào bệnh viện bắt cóc con của sản phụ tại khoa sản. Qua đó cho thấy các cơ sở y tế vẫn còn nhiều thiếu sót trong các khâu bảo đảm an ninh trật tự và an toàn người bệnh theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Do đó, Sở Y tế Bình Dương đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy trình nội bộ về đảm bảo an ninh trật tự và an toàn người bệnh trong cơ sở y tế, thường xuyên tập huấn, kích hoạt hệ thống để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong phản ứng nhanh đối với các sự cố tại cơ sở y tế; tham khảo Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam để rà soát, khắc phục các điều kiện chưa đảm bảo.

Đồng thời, xây dựng hệ thống phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh, trật tự trong bệnh viện “Code Grey" (mã màu xám); tìm kiếm trẻ em bị thất lạc, bắt cóc “Code Pink” (mã màu hồng)..., đảm bảo được huấn luyện thường xuyên và kích hoạt định kỳ để đánh giá, khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Sở này sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát công tác triển khai tại toàn bộ các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, khoảng hơn 17h ngày 4/11 xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi ở khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đối tượng liên quan vụ bắt cóc là Trần Thị Ngọc Thắm (18 tuổi, quê tỉnh Bến Tre). Thắm giả làm nhân viên y tế và nói dối sản phụ là đưa bé sơ sinh đi chích ngừa, song đã bế cháu bé rời khỏi bệnh viện.

Cơ quan công an đã vào cuộc truy tìm được Thắm đang giữ cháu bé ở nhà trọ tại xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) cách bệnh viện gần 50km. Cháu bé sau đó được giao trả về cho mẹ trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Công an TP.Thủ Dầu Một đang tạm giữ Trần Thị Ngọc Thắm để điều tra làm rõ hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.