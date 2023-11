Bất ngờ với lời khai của nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương

TPO - Làm việc với cán bộ điều tra, bước đầu người phụ nữ khai nhận do muốn có con, cùng với áp lực gia đình nên nảy sinh ý định vào bệnh viện để “xin” con về nuôi.

Trưa 5/11, nguồn tin Tiền Phong cho hay, Công an TP Thủ Dầu Một đang tạm giữ và lấy lời khai của người phụ nữ đã lừa sản phụ và bế trẻ sơ sinh đi khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là T.T.N.T (18 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, đang ở trọ tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Bản thân T đang bị bệnh u nang buồng trứng, từng sảy thai 1 lần, khả năng có con rất thấp.

“Do muốn có con và áp lực từ gia đình nên tôi đã nói dối người thân là đang mang thai và khoảng tháng 10/2023 sẽ sinh con” - T khai với công an.

Người phụ nữ này còn khai, bản thân đã ngụy trang có bụng bầu để gia đình tin tưởng. Sau đó, đối tượng nảy sinh ý định đến bệnh viện tìm, xin con về nuôi. Khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, đã có lúc T muốn từ bỏ ý định song vì áp lực không biết giải thích với người thân thế nào, nên gạt sản phụ bế bé gái sơ sinh về làm bằng chứng. T khẳng định không có ý đồ làm hại cháu bé.

Tại bệnh viện, T thấy có bộ đồng phục trắng của nhân viên y tế nên lấy mặc, giả làm y bác sĩ. Sau đó, đối tượng vào phòng sản phụ nói dối là bế bé gái đi chích ngừa rồi đưa ra khỏi bệnh viện, khi về tới nơi ở thì bị công an phát hiện.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều muộn 4/11, sau khi giao con mới sinh cho một phụ nữ mặc đồng phục của bệnh viện đưa đi chích ngừa, sản phụ H.T.B (25 tuổi, quê Hậu Giang) đã trình báo với bệnh viện sau khi không thấy phía bệnh viện giao lại con.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau đó truy xuất các camera an ninh và trình báo công an địa phương tiến hành truy tìm cháu bé. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã tìm được bé gái và bàn giao cho sản phụ chăm sóc tại bệnh viện.