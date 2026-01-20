Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển,” Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”
Sáng 19/1/2026, tại phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch Đoàn chủ tịch. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.
Trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vững bước tiến tới hai mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Từ đó đặt ra yêu cầu: Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình; phải quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...
Người đứng đầu Đảng cho biết hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ ba Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.
Đọc diễn văn Khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới.
Đại hội trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đặc biệt là vượt qua đại dịch COVID-19, các thảm họa thiên nhiên, biến động kinh tế, chính trị toàn cầu; nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra, nhất là những nhiệm vụ đột phá mang tính cách mạng trong năm 2025.
Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, và nhất là trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tạo tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận của xã hội và tiếp thêm sức mạnh cho Đại hội.
Chủ tịch nước khẳng định Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Dự phiên khai mạc trọng thể có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ tiêu biểu.
Các vị Đại sứ, đại diện các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế thường trú và không thường trú tại Việt Nam đã dự phiên khai mạc Đại hội.
Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.
Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài tới đưa tin về Đại hội.
Đúng 8 giờ ngày 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Tại buổi Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh: Đại hội XIV có nhiều điểm mới mang tính căn bản so với các kỳ đại hội trước.
Trước hết là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, trong đó trọng tâm là đột phá hoàn thiện về mặt thể chế để phát triển đất nước nhanh và bền vững, không chỉ về kinh tế mà còn trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng.
Một điểm mới rất quan trọng là nếu như trước đây, khi bàn về yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước, ta mới xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, chưa làm nổi bật đầy đủ vai trò của môi trường, thì lần này, Văn kiện đã nhấn mạnh rõ ràng phát triển kinh tế - xã hội - môi trường là ba trụ cột quan trọng; đồng thời khẳng định vai trò của bản sắc văn hoá và ổn định chính trị.
Đại hội XIV cũng đặt trọng tâm vào xây dựng mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với những chuyển đổi lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi nguồn nhân lực, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của nền kinh tế.
Cùng với đó, lần đầu tiên Văn kiện Đại hội nhấn mạnh rõ ràng việc xác định quốc phòng - an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, không chỉ là lĩnh vực riêng của từng ngành mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nguồn lực trong nước và quốc tế.
Ngoài ra, Đại hội Đảng lần thứ XIV còn có nhiều nội dung mới khác liên quan đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo với những đột phá; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra để thích ứng với những thay đổi mới…
Tại buổi Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đã gửi thư thông báo chính thức tới các tổ chức chính đảng và mời các đoàn ngoại giao tham dự phiên khai mạc, bế mạc đại hội. Về phía báo chí, dự kiến có khoảng 600 nhà báo trong nước, 800 nhà báo quốc tế theo dõi, đưa tin về đại hội.
Các đại biểu quốc tế đến dự Phiên Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tại họp báo trước đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch.
Đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định.
Người dân Việt Nam rất trông đợi Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).
Đại hội được đón các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Ban Bí thư, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.
Trước đó, vào sáng 19/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Toàn thể Đại hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Tiếp đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.