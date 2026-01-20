Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

report Nhiều điểm mới mang tính căn bản so với các kỳ đại hội trước

Tại buổi Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh: Đại hội XIV có nhiều điểm mới mang tính căn bản so với các kỳ đại hội trước.

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Trước hết là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, trong đó trọng tâm là đột phá hoàn thiện về mặt thể chế để phát triển đất nước nhanh và bền vững, không chỉ về kinh tế mà còn trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng.

Một điểm mới rất quan trọng là nếu như trước đây, khi bàn về yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước, ta mới xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, chưa làm nổi bật đầy đủ vai trò của môi trường, thì lần này, Văn kiện đã nhấn mạnh rõ ràng phát triển kinh tế - xã hội - môi trường là ba trụ cột quan trọng; đồng thời khẳng định vai trò của bản sắc văn hoá và ổn định chính trị.

Đại hội XIV cũng đặt trọng tâm vào xây dựng mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với những chuyển đổi lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi nguồn nhân lực, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Cùng với đó, lần đầu tiên Văn kiện Đại hội nhấn mạnh rõ ràng việc xác định quốc phòng - an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, không chỉ là lĩnh vực riêng của từng ngành mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nguồn lực trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Đại hội Đảng lần thứ XIV còn có nhiều nội dung mới khác liên quan đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo với những đột phá; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra để thích ứng với những thay đổi mới…