Chuột tàn phá hàng trăm ha mía, người dân lo mất trắng

TPO - Dù chỉ còn thời gian ngắn nữa ruộng mía của người dân xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) sẽ đến kỳ thu hoạch nhưng đàn chuột đến tấn công, cắn phá khiến hàng trăm ha mía của người dân bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề.

Ngày 19/1, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng (tỉnh Nghệ An) cho biết, một diện tích lớn ruộng mía của người dân trên địa bàn xã sắp đến kỳ thu hoạch đã bị chuột cắn phá gây thiệt hại nặng nề. “Địa phương đang giao cán bộ chuyên môn thống kê thiệt hại trên diện tích cây mía bị chuột cắn phá. Đồng thời, xã cũng đề xuất nhà máy đường cho người dân thu hoạch cây mía sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại”, ông Nguyễn Quốc Khánh nói.

Hàng trăm ha mía ở xã Quỳnh Thắng bị thiệt hại nặng nề do bị chuột tấn công.

﻿Ảnh: Bích Thuận - Lê Gấm

Gần 1 năm trước, gia đình bà Hồ Thị Hiền (trú thôn 8, xã Quỳnh Thắng) bỏ ra chi phí hơn 15 triệu đồng và công sức đầu tư trồng 6 sào mía. Thế nhưng hy vọng về một vụ mùa bội thu đã không còn khi gần đến ngày thu hoạch, ruộng mía đã bị đàn chuột kéo về cắn phá gây hư hỏng.

“Chuột ăn cây nào là cây đó thối luôn, mía đổ ngổn ngang. Bao nhiêu tiền của, công sức bỏ ra cả năm, giờ coi như mất. Thu hoạch xong chắc không đủ trả tiền công chặt mía, tiền xe vận chuyển”, bà Hiền ngậm ngùi nói.

Vườn mía hơn 6 sào của gia đình bà Hiền bị thiệt hại do chuột phá tan hoang.

﻿Ảnh: Bích Thuận - Lê Gấm

Không riêng gia đình bà Hiền, nhiều hộ dân khác trong thôn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Nguyễn Văn Hồng (trú thôn 8, xã Quỳnh Thắng) cho biết, hơn 1 héc ta mía của gia đình ông bị chuột phá gần như toàn bộ.

Thời điểm phát hiện chuột tấn công ruộng mía, gia đình ông Hồng đã tìm nhiều cách để diệt chuột. Tuy nhiên đàn chuột quá nhiều, sinh sản nhanh, trong khi đó cây mía đổ trong ruộng làm nơi trú ẩn khiến việc diệt chuột gần như không thực hiện được. “Chưa năm nào chuột nhiều như năm nay. Đặt bẫy, đánh bả đủ kiểu nhưng chúng sinh sôi nhanh quá, không xuể. Mía đã giảm năng suất vì bão, giờ thêm chuột phá nữa thì coi như mất trắng”, ông Hồng lo lắng.

Chuột cắn khiến mía sắp đến kỳ thu hoạch bị hư hỏng. Ảnh: Bích Thuận - Lê Gấm

Theo thống kê của địa phương, tình trạng chuột cắn phá mía diễn ra tại nhiều khu vực như thôn Đông Xuân, thôn 11, thôn 12 và khu vực Tổng đội. Trên tổng diện tích hơn 500 héc ta mía - cây trồng chủ lực của xã - năng suất bình quân giảm từ 30-40%.

Hệ quả là lợi nhuận mỗi héc ta mía của người dân giảm mạnh, từ mức khoảng 70 triệu đồng/năm xuống chỉ còn 10-20 triệu đồng, thậm chí có hộ đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Trước tình hình dịch hại diễn biến phức tạp, chính quyền xã Quỳnh Thắng đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã trực tiếp xuống đồng ruộng, phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Ông Trần Minh Quân - Phụ trách Trung tâm cho biết, nguyên nhân chính khiến chuột bùng phát mạnh là do nhiều diện tích mía bị đổ sau bão, tạo nơi trú ẩn thuận lợi. “Chúng tôi đang hướng dẫn bà con diệt chuột đồng loạt bằng bẫy bán nguyệt, sử dụng bả sinh học an toàn. Đồng thời khuyến cáo phát quang bờ bụi, vệ sinh đồng ruộng và thu hoạch sớm những diện tích mía đã chín để hạn chế thiệt hại”, ông Quân nói.

Mía thiệt hại lớn khiến người dân lao đao. Ảnh: Bích Thuận - Lê Gấm

Được biết, nhiều năm qua, mía được xác định là cây trồng chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong xóa đói giảm nghèo và là nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ dân xã Quỳnh Thắng. Việc năng suất giảm sâu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nông dân mà còn tác động đến nguồn cung nguyên liệu cho các nhà máy đường trên địa bàn.

Trong lúc chờ các giải pháp ngăn chặn dịch hại của chuột, người trồng mía Quỳnh Thắng đang chạy đua với thời gian, tranh thủ thu hoạch những diện tích còn lại để vớt vát vốn liếng, hy vọng sớm ổn định sản xuất cho vụ mùa tiếp theo.