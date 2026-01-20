Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chuột tàn phá hàng trăm ha mía, người dân lo mất trắng

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù chỉ còn thời gian ngắn nữa ruộng mía của người dân xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) sẽ đến kỳ thu hoạch nhưng đàn chuột đến tấn công, cắn phá khiến hàng trăm ha mía của người dân bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề.

Ngày 19/1, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng (tỉnh Nghệ An) cho biết, một diện tích lớn ruộng mía của người dân trên địa bàn xã sắp đến kỳ thu hoạch đã bị chuột cắn phá gây thiệt hại nặng nề. “Địa phương đang giao cán bộ chuyên môn thống kê thiệt hại trên diện tích cây mía bị chuột cắn phá. Đồng thời, xã cũng đề xuất nhà máy đường cho người dân thu hoạch cây mía sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại”, ông Nguyễn Quốc Khánh nói.

img-5427.jpg
Hàng trăm ha mía ở xã Quỳnh Thắng bị thiệt hại nặng nề do bị chuột tấn công.
﻿Ảnh: Bích Thuận - Lê Gấm

Gần 1 năm trước, gia đình bà Hồ Thị Hiền (trú thôn 8, xã Quỳnh Thắng) bỏ ra chi phí hơn 15 triệu đồng và công sức đầu tư trồng 6 sào mía. Thế nhưng hy vọng về một vụ mùa bội thu đã không còn khi gần đến ngày thu hoạch, ruộng mía đã bị đàn chuột kéo về cắn phá gây hư hỏng.

“Chuột ăn cây nào là cây đó thối luôn, mía đổ ngổn ngang. Bao nhiêu tiền của, công sức bỏ ra cả năm, giờ coi như mất. Thu hoạch xong chắc không đủ trả tiền công chặt mía, tiền xe vận chuyển”, bà Hiền ngậm ngùi nói.

img-5481.jpg
Vườn mía hơn 6 sào của gia đình bà Hiền bị thiệt hại do chuột phá tan hoang.
﻿Ảnh: Bích Thuận - Lê Gấm

Không riêng gia đình bà Hiền, nhiều hộ dân khác trong thôn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Nguyễn Văn Hồng (trú thôn 8, xã Quỳnh Thắng) cho biết, hơn 1 héc ta mía của gia đình ông bị chuột phá gần như toàn bộ.

Thời điểm phát hiện chuột tấn công ruộng mía, gia đình ông Hồng đã tìm nhiều cách để diệt chuột. Tuy nhiên đàn chuột quá nhiều, sinh sản nhanh, trong khi đó cây mía đổ trong ruộng làm nơi trú ẩn khiến việc diệt chuột gần như không thực hiện được. “Chưa năm nào chuột nhiều như năm nay. Đặt bẫy, đánh bả đủ kiểu nhưng chúng sinh sôi nhanh quá, không xuể. Mía đã giảm năng suất vì bão, giờ thêm chuột phá nữa thì coi như mất trắng”, ông Hồng lo lắng.

img-5440.jpg
Chuột cắn khiến mía sắp đến kỳ thu hoạch bị hư hỏng. Ảnh: Bích Thuận - Lê Gấm

Theo thống kê của địa phương, tình trạng chuột cắn phá mía diễn ra tại nhiều khu vực như thôn Đông Xuân, thôn 11, thôn 12 và khu vực Tổng đội. Trên tổng diện tích hơn 500 héc ta mía - cây trồng chủ lực của xã - năng suất bình quân giảm từ 30-40%.

Hệ quả là lợi nhuận mỗi héc ta mía của người dân giảm mạnh, từ mức khoảng 70 triệu đồng/năm xuống chỉ còn 10-20 triệu đồng, thậm chí có hộ đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Trước tình hình dịch hại diễn biến phức tạp, chính quyền xã Quỳnh Thắng đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã trực tiếp xuống đồng ruộng, phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Ông Trần Minh Quân - Phụ trách Trung tâm cho biết, nguyên nhân chính khiến chuột bùng phát mạnh là do nhiều diện tích mía bị đổ sau bão, tạo nơi trú ẩn thuận lợi. “Chúng tôi đang hướng dẫn bà con diệt chuột đồng loạt bằng bẫy bán nguyệt, sử dụng bả sinh học an toàn. Đồng thời khuyến cáo phát quang bờ bụi, vệ sinh đồng ruộng và thu hoạch sớm những diện tích mía đã chín để hạn chế thiệt hại”, ông Quân nói.

img-5450.jpg
Mía thiệt hại lớn khiến người dân lao đao. Ảnh: Bích Thuận - Lê Gấm

Được biết, nhiều năm qua, mía được xác định là cây trồng chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong xóa đói giảm nghèo và là nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ dân xã Quỳnh Thắng. Việc năng suất giảm sâu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nông dân mà còn tác động đến nguồn cung nguyên liệu cho các nhà máy đường trên địa bàn.

Trong lúc chờ các giải pháp ngăn chặn dịch hại của chuột, người trồng mía Quỳnh Thắng đang chạy đua với thời gian, tranh thủ thu hoạch những diện tích còn lại để vớt vát vốn liếng, hy vọng sớm ổn định sản xuất cho vụ mùa tiếp theo.

Ngọc Tú
#nông dân #mía #chuột #dịch hại #thiệt hại #dịch bệnh #ruộng mía #ruộng mía bị chuột phá hoại

Xem thêm

Cùng chuyên mục