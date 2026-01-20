Truyền thông quốc tế phân tích ý nghĩa Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

TPO - Các hãng tin lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin và phân tích về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận định đây là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động mạnh, cạnh tranh địa chính trị gia tăng, trong khi Việt Nam đang nổi lên trở thành một trung tâm sản xuất lớn của châu Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay các đại biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước cuộc họp trù bị Đại hội XIV của Đảng, ngày 19/1. (Ảnh: VNA)

Hãng thông tấn Đức dpa nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là vấn đề lựa chọn ban lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong 5 năm tới, đồng thời đề ra định hướng chính sách phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, Financial Times đánh giá Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam – một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, khi đất nước đang đồng thời xử lý những thách thức của môi trường quốc tế và triển khai các chương trình cải cách quy mô lớn trong nước.

Tờ báo này nhận định, Đại hội diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Việt Nam – nền kinh tế định hướng xuất khẩu và là trung tâm sản xuất quan trọng của châu Á, trong bối cảnh Hà Nội đang theo đuổi chương trình cải cách sâu rộng về bộ máy hành chính và mô hình phát triển kinh tế.

Financial Times nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm trong nỗ lực cải tổ bộ máy hành chính, tái cơ cấu nền kinh tế, đưa khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của tăng trưởng, thúc đẩy nhu cầu nội địa, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Việt Nam cũng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 10% trong năm nay, sau khi đạt mức tăng hơn 8% năm 2025.

Bài viết đánh giá, trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những khó khăn và bất định của môi trường thương mại quốc tế càng tạo thêm động lực để Việt Nam đẩy mạnh cải tổ mô hình phát triển.

“Việt Nam cần gia tăng giá trị xuất khẩu, thay vì chỉ dựa vào lao động giá rẻ và vốn đầu tư nước ngoài. Điều đó đòi hỏi một sự thay đổi lớn và sâu rộng trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội”, Financial Times dẫn nhận định của GS Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales Canberra (Úc), tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam.

Theo GS Thayer, các chính sách cải cách do Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy đang nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong Đảng, và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội then chốt sẽ được thảo luận, thông qua tại Đại hội lần này.

Đội danh dự chào đón đoàn đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham dự Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh AP)

Vai trò của kinh tế tư nhân, tính ổn định thể chế

Hãng tin AP cũng dành sự quan tâm lớn tới Đại hội XIV, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong việc bầu ra ban lãnh đạo cao nhất và xác lập các ưu tiên chiến lược về chính trị, kinh tế cho Việt Nam trong giai đoạn tới. Bài viết đặt Đại hội trong bối cảnh thế giới biến động mạnh, thương mại toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, tác động trực tiếp tới một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu như Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng là trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.

AP cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc thúc đẩy những cải cách hành chính và kinh tế được đánh giá là tham vọng nhất kể từ cuối thập niên 1980, bao gồm tinh gọn bộ máy Nhà nước và triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Theo AP, các văn kiện Đại hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2030, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cấp công nghiệp, hiện đại hóa sản xuất, lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ đạo.

Bài viết dẫn ví dụ dự án nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên do Tập đoàn Viettel khởi công vào tháng 1 vừa qua, dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm từ năm 2027, nhằm xây dựng năng lực công nghệ cao và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Các văn kiện Đại hội xác định kinh tế tư nhân là “một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới.

Đáng chú ý, văn kiện Đại hội đặt “đối ngoại và hội nhập quốc tế” ngang hàng với quốc phòng và an ninh, phản ánh mức độ gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa nền kinh tế Việt Nam với thị trường toàn cầu và các yếu tố địa chính trị. Đồng thời, bảo vệ môi trường được nâng lên thành một nhiệm vụ “trung tâm”, song hành với phát triển kinh tế – xã hội, cho thấy sự chuyển dịch đáng kể trong tư duy phát triển trước những sức ép môi trường ngày càng gia tăng.

Báo Times of India (Ấn Độ) nhận định, các văn kiện Đại hội XIV thể hiện một bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược của Việt Nam, khi đối ngoại và hội nhập quốc tế được đặt cùng tầm với quốc phòng, an ninh.

“Cách tiếp cận này phản ánh nhận thức rằng an ninh và phát triển là hai mặt không thể tách rời, và sự thịnh vượng của Việt Nam ngày càng gắn chặt với các xu thế toàn cầu”, bài viết nêu rõ.

Times of India cũng điểm lại những dấu ấn nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong năm qua, với việc nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số quốc gia có quan hệ đối tác toàn diện hoặc cao hơn lên 42. Hoạt động đối ngoại cấp cao được đánh giá là hiệu quả hơn, thể hiện qua việc ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác – gấp 2,5 lần so với năm 2024.

“Những kết quả này cho thấy sự tự tin ngày càng lớn của Việt Nam trên mặt trận đối ngoại, cũng như mức độ tự chủ chiến lược được củng cố”, bài viết nhận xét.

Tác giả bài viết đánh giá cao việc Việt Nam duy trì chu kỳ bầu cử ổn định, đồng bộ, góp phần củng cố tính liên tục về thể chế và trật tự chính trị – những điều kiện tiên quyết cho hoạch định phát triển dài hạn. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, sự ổn định thể chế được xem là yếu tố then chốt củng cố tính chính danh của hệ thống, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường đồng thuận xã hội.

Ngoài ra, nhiều hãng tin quốc tế lớn khác và báo chí Trung Quốc, Cuba, Nhật Bản… cũng đã đồng loạt đưa tin, bình luận về sự kiện chính trị quan trọng này của Việt Nam.