Hải Phòng chính thức có nghị quyết về xây dựng 'Chủ nghĩa xã hội' gắn với con người 'Xã hội chủ nghĩa'

TPO - Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng "Chủ nghĩa xã hội" gắn với con người "Xã hội chủ nghĩa", đồng thời triển khai 11 mô hình trọng tâm như: chính quyền thân thiện; thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc; thành phố âm nhạc...

TP Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết 05 về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình “Chủ nghĩa xã hội” gắn với con người “Xã hội chủ nghĩa”, giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố “Văn minh - Hạnh phúc”, hình mẫu tiêu biểu của mô hình Chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố: kinh tế phát triển cao và bền vững; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; con người được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần; cộng đồng đoàn kết, nhân văn, có bản sắc văn hóa riêng; chính quyền hiện đại, hoạt động minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Cụ thể, về thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị của hệ thống chính trị, hướng đến chính quyền hiện đại - kiến tạo - phục vụ - minh bạch. Thực hiện dân chủ thực chất, người dân là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển.

Về kinh tế, phát triển kinh tế hiện đại, xanh - tuần hoàn - số, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau.

Về môi trường sống - xã hội đáng sống, xây dựng môi trường đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch, an toàn, nhân văn, phát triển hệ thống phúc lợi công bằng tiếp cận dịch vụ công, cơ hội phát triển cho mọi người. Chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; nâng cao vị thế và hình ảnh của thành phố trên trường quốc tế.

Về con người “xã hội chủ nghĩa”, xây dựng thế hệ công dân Hải Phòng có tri thức - đạo đức - ý thức công dân - tinh thần cống hiến; phát triển hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa làm nền tảng nâng cao tầm vóc con người về mọi mặt.

TP Hải Phòng triển khai mô hình "Thành phố âm nhạc".

TP Hải Phòng tập trung 11 mô hình trọng tâm, gồm: “Chính quyền thân thiện”; “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật”; “Thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc”; “Thành phố đổi mới sáng tạo”; “Cụm công nghiệp sinh thái”; “Nhà ở xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng”; “Nhà ở xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng: Công bằng, nhân văn, đoàn kết”; “Thành phố âm nhạc”; “Cơ sở kinh doanh dịch vụ thân thiện với môi trường, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại các điểm du lịch”; “Thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện”; “Trường học xã hội chủ nghĩa”; “Chi đoàn xã hội chủ nghĩa gắn với Đoàn viên xã hội chủ nghĩa”.

Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, sở ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các đề án cụ thể hóa 11 mô hình. Bố trí ngân sách triển khai các mô hình; báo cáo HĐND thành phố ban hành cơ chế, chính sách đặc thù.

Đảng ủy HĐND thành phố chỉ đạo rà soát, xây dựng, ban hành, hoàn thiện, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực. MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, người cao tuổi...

Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đề án; bổ sung các mô hình theo đặc thù riêng của địa phương.