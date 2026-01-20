Cận cảnh thi công trạm dừng nghỉ trên cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

TPO - Sau hơn 5 tháng khởi công, trạm dừng nghỉ Km 1065+620 trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua xã Đình Cương (tỉnh Quảng Ngãi), đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Chính phủ.
Cùng với đó, hạng mục cấp điện phục vụ trạm dừng nghỉ cũng đang được nhà thầu triển khai song song, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi kéo dài trong những tháng cuối năm, khiến công tác vận chuyển và đầm nén đất gặp nhiều trở ngại.
Đại diện nhà đầu tư Liên danh Petrolimex cho biết, khi điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực tăng tốc thi công nhằm bù tiến độ.
Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ cho phương tiện lưu thông, nên đơn vị thi công và nhà đầu tư đang tập trung cao độ, vừa đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ, vừa bảo đảm an toàn giao thông khi tuyến được đưa vào khai thác.
Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2, chỉ rõ hạng mục trạm dừng nghỉ đang chậm tiến độ so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tổ chức rà soát kỹ lưỡng các điều khoản Hợp đồng dự án, thời gian, tiến độ và các yêu cầu của dự án theo hợp đồng đã ký.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km). Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là một trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.
