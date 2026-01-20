Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh thi công trạm dừng nghỉ trên cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Nguyễn Ngọc

TPO - Sau hơn 5 tháng khởi công, trạm dừng nghỉ Km 1065+620 trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua xã Đình Cương (tỉnh Quảng Ngãi), đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Chính phủ.

1446654005664426829-12.jpg
Theo kế hoạch, công trình trạm dừng nghỉ Km 15+620 cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn﻿ (thuộc Km 1065+620) cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải hoàn thành trước ngày 11/7/2026.
1446654005664426829-2.jpg
Đây là một trong những trạm dừng nghỉ﻿ quan trọng trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu, bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện trong quá trình lưu thông.
16bbe5768bcd04935ddc.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, ở khu vực trạm dừng nghỉ theo hướng Bắc - Nam, nhà thầu đã tháo dỡ hệ thống hộ lan, giăng dây an toàn và tổ chức đắp đất sát mép lề gia cố nền đường cao tốc để hình thành đường dẫn vào trạm dừng nghỉ.
1446654005664426829-10.jpg
Nhiều thiết bị cơ giới được đưa đến công trường để chuẩn bị cho giải pháp tăng tốc thi công.
1446654005664426829.jpg
Theo báo cáo, khối lượng đất vận chuyển về để đắp nền K95 tại khu vực này đạt khoảng 209.687/277.616 m³, tương đương gần 76% khối lượng.
1446654005664426829-17.jpg
a2847e4710fc9fa2c6ed.jpg
Cùng với đó, hạng mục cấp điện phục vụ trạm dừng nghỉ cũng đang được nhà thầu triển khai song song, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.
b70713cb7d70f22eab61-1.jpg
Trong khi đó, tại trạm dừng nghỉ phía phải tuyến theo hướng Nam - Bắc, tiến độ còn chậm. Hiện công tác thi công mới dừng ở bước bóc lớp phong hóa, khối lượng đất đắp﻿ đạt khoảng 27.161 m³, chỉ hơn 10% so với tổng nhu cầu 260.045 m³.
4da74e6520deaf80f6cf.jpg
1446654005664426829-16.jpg
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi kéo dài trong những tháng cuối năm, khiến công tác vận chuyển và đầm nén đất gặp nhiều trở ngại.
1446654005664426829-20.jpg
8c9b23574decc2b29bfd.jpg
Đại diện nhà đầu tư Liên danh Petrolimex cho biết, khi điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực tăng tốc thi công nhằm bù tiến độ.
1446654005664426829-21.jpg
Theo đại diện nhà đầu tư, ngoài yếu tố thời tiết, khối lượng san lấp của dự án rất lớn, mỏ đất đã được cấp phép lại xa dự án cũng khiến việc vận chuyển kéo dài, dẫn đến công tác san lấp dự kiến đến hết tháng 1/2026 mới hoàn thành.
1446654005664426829-7.jpg
884f9e83f0387f662629.jpg
Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ cho phương tiện lưu thông, nên đơn vị thi công và nhà đầu tư đang tập trung cao độ, vừa đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ, vừa bảo đảm an toàn giao thông khi tuyến được đưa vào khai thác.
1446654005664426829-11.jpg
1446654005664426829-8.jpg
Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2, chỉ rõ hạng mục trạm dừng nghỉ đang chậm tiến độ so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tổ chức rà soát kỹ lưỡng các điều khoản Hợp đồng dự án, thời gian, tiến độ và các yêu cầu của dự án theo hợp đồng đã ký.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km). Dự án được khởi công ngày 1/1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là một trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công. Theo thiết kế giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h.

Nguyễn Ngọc
