[ẢNH] Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

TPO - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.