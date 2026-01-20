[ẢNH] Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

TPO - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Trong ảnh: Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Các đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng, sáng 20/1.