Xã hội

Google News

[ẢNH] Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý

TPO - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

tienphong-201khaimac.jpg
tienphong-201khaimaca11.jpg
tienphong-201khaimaca25.jpg
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Trong ảnh: Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
tienphong-201khaimaca7.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên khai mạc.
tienphong-201khaimac2.jpg
tienphong-201khaimac3.jpg
tienphong-201khaimac4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.
tienphong-201khaimaca8.jpg
tienphong-201khaimaca13.jpg
tienphong-201khaimaca20.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
tienphong-201khaimaca6.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
tienphong-201khaimaca2.jpg
tienphong-201khaimaca5.jpg
tienphong-201khaimaca10.jpg
Các đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng, sáng 20/1.
tienphong-201khaimaca15.jpg
tienphong-201khaimaca16.jpg
tienphong-201khaimaca17.jpg
tienphong-201khaimaca18.jpg
Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
#Đại hội Đảng lần thứ XIV #Đại hội Đảng XIV #Khai mạc Đại hội Đảng #Kỷ nguyên vươn mình

