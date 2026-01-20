Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng nay, 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức phiên khai mạc trọng thể.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội XIV của Đảng có sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội có chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

tp-191phientrubi10-8860.jpg
Quang cảnh phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng, sáng 19/1. Ảnh: Như Ý.

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tại họp báo trước Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

"Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trước đó, sáng 19/01/2026, Đại hội đã họp phiên trù bị. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
