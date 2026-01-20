Đại hội XIV của Đảng Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng

TP - Hôm nay (20/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước với tinh thần đổi mới và hành động, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc.

Bầu đoàn chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị

Trước đó, sáng 19/1, Đại hội đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu chụp hình lưu niệm sau phiên trù bị Ảnh: TTXVN

Sẵn sàng và tiên phong

Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn báo chí về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương. "Với vị thế là "trái tim" của cả nước, Hà Nội phải là nơi hội tụ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV của Đảng xác lập”, ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, tâm thế chung của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô được gói gọn trong hai từ: Sẵn sàng và tiên phong. "Sẵn sàng" về mọi mặt để tham gia phục vụ tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, trang trọng; đồng thời "Tiên phong" trong việc cụ thể hóa, đưa các quyết sách của Đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trên tinh thần đó, ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm 2026, thành phố đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chính trị; chủ động cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo của Trung ương vào chương trình hành động của thành phố.

“Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng", tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô khẳng định quyết tâm chính trị cao độ, phát huy tinh thần chủ động, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, biến khát vọng hùng cường của dân tộc thành những kết quả thực tế để nhân dân Thủ đô và cả nước có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Thể chế đi trước để "mở đường" sáng tạo

Chia sẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc trở thành động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mô hình tăng trưởng mới mà Đại hội XIV nhấn mạnh đặt khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của tăng trưởng kinh tế - xã hội, chuyển từ vai trò chuyên ngành sang động lực xuyên suốt của phát triển đất nước. Để mô hình tăng trưởng mới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà vẫn bền vững, theo ông Hùng, KHCN, đổi mới sáng tạo cần phải chuyển các mục tiêu vĩ mô thành năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

“Đi liền với báo cáo chính trị trung tâm Đại hội XIV của Đảng, có chương trình hành động rất cụ thể, thực hiện tất cả các nội dung mới trong báo cáo chính trị, theo quan điểm: rõ người, rõ cơ quan đơn vị, rõ công việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện. Hiện, chúng ta đã và đang thực hiện, chứ không phải chờ sau Đại hội. Đây là điều chưa từng có”. Ông Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Về nhóm giải pháp, theo Bộ trưởng Bộ KH&CN, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý vượt trội cho kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế tầm thấp… Đặc biệt, phải quyết liệt triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo đúng tinh thần thể chế phải đi trước để "mở đường" sáng tạo. Cùng với đó, làm chủ công nghệ chiến lược và các ngành công nghiệp mới nổi. Việt Nam phải kiên định con đường tự lực, tự cường, nắm chắc quyền kiểm soát các công nghệ cốt lõi. Ưu tiên dồn lực vào công nghiệp chip bán dẫn, AI, UAV, vật liệu tiên tiến, năng lượng mới… Đồng thời, từng bước xây dựng công nghiệp không gian vũ trụ và công nghiệp lượng tử. Đây chính là những "cực tăng trưởng" mới có nhiều cơ hội, bắt kịp ngang tầm khu vực và toàn cầu.

Một giải pháp nữa được ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh là cải cách căn bản mô hình quản lý các chương trình KHCN quốc gia và cơ chế tài chính - lấy kết quả làm thước đo, tái cấu trúc các chương trình KHCN quốc gia; xây dựng nền tảng quản lý KHCN thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; đồng thời hoàn thiện thể chế về tài chính, chuyển mạnh từ "chi cho nghiên cứu" sang "đặt hàng và mua kết quả nghiên cứu"…

Tinh thần hành động “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”

Tại họp báo trước thềm Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, dự thảo Văn kiện Đại hội lần này mang tính thông điệp rất mạnh, tính hành động rất cao, đột phá rõ ràng và rõ việc để triển khai, tổ chức thực hiện. “Đi liền với báo cáo chính trị trung tâm có chương trình hành động rất cụ thể, thực hiện tất cả các nội dung mới trong báo cáo chính trị, theo quan điểm: rõ người, rõ cơ quan đơn vị, rõ công việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện”, ông Thắng nói, và cho biết, hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã và đang thực hiện các nhiệm vụ này, chứ không phải chờ sau Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng Ảnh: Như Ý

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra những nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án quan trọng, có tính chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ nguồn lực, tiến độ và các điều kiện cần thiết để thực hiện, làm căn cứ quan trọng để các cấp, các ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV đề ra. Chương trình hành động yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng phải nghiêm túc quán triệt sâu sắc phương châm: Phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá.

Văn phòng Trung ương Đảng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các ban đảng theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo định kỳ hằng năm. Xây dựng nền tảng số tổng hợp để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình hành động theo thời gian thực; tích hợp dữ liệu liên ngành, cơ chế cảnh báo sớm các nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc thiếu nguồn lực.