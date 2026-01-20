Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cháy kho gạch men ở Đắk Lắk

Hồ Nam
TPO - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn tại một kho gạch men ở phường Buôn Ma Thuột.

Trưa ngày 20/1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kịp thời khống chế một vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan diện rộng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h50 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo xảy ra cháy tại kho gạch men thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Hải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 35 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai phương án dập lửa.

Clip: Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, cột khói bốc lên từ khu vực kho chứa. Qua nắm bắt thông tin, cơ quan chức năng xác định kho gạch men này hiện đã ngừng hoạt động và không chứa hàng hóa thành phẩm bên trong. Ngọn lửa chủ yếu tập trung vào một số đồ vật, vật dụng cũ còn sót lại trong kho.

Nhờ sự có mặt kịp thời và hiệp đồng tác chiến nhanh chóng của các cán bộ chiến sĩ, ngọn lửa đã sớm được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã bảo vệ thành công các khu vực lân cận, không để xảy ra tình trạng cháy lan.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồ Nam
