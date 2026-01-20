Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến, anh hùng, thành phố vì hoà bình, trái tim của cả nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, tôi nhiệt liệt chào mừng 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước về dự Đại hội, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết, sự thống nhất về ý chí, hành động, quyết tâm và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá IV đến khoá VIII, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ đã đến dự Đại hội. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến dự phiên khai mạc Đại hội.

Trong giờ phút trọng đại này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại- lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đại hội chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hoà bình, thống nhất của Tổ quốc; đã lao động sáng tạo, cống hiến trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đọc Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng.



Thưa các đồng chí, thưa Đại hội,

Đại hội lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đặc biệt là vượt qua đại dịch Covid-19, các thảm hoạ thiên nhiên, biến động kinh tế - chính trị toàn cầu, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, nhất là những nhiệm vụ đột phá, mang tính cách mạng trong năm 2025. Những thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, con người, tăng cường quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, và nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực đã tạo nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin của Nhân dân, sự đồng thuận xã hội và tiếp thêm sức mạnh cho Đại hội của chúng ta.

Đại hội trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia đầy trách nhiệm và những đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài trong suốt quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội. Những đóng góp quý báu đó đã góp phần làm nên các Văn kiện trình Đại hội thực sự trở thành kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện sâu sắc ý chí, niềm tin và khát vọng của nhân dân ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thưa các đồng chí, thưa Đại hội,

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ lượng tử, các công nghệ mới… đang tạo ra những biến đổi mang tính thời đại, đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặt ra yêu cầu cấp bách về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất và năng lực cạnh tranh quốc gia; những yêu cầu mới trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và tăng cường công tác đối ngoại.

Các đại biểu tham dự Đại hội sáng 20/1.

Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của Nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế: Tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thật bền vững; năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; biến đổi khí hậu, thảm hoạ thiên nhiên, dịch bệnh, an ninh mạng… còn tác động rất phức tạp, kéo theo nhiều hệ luỵ. Trong bối cảnh đó, Nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV.

Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc 5 châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Đại hội có nhiệm vụ: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm Đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh những nội dung giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, "phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân", đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới.

Thưa các đồng chí, thưa Đại hội,

Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết; nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thảo luận sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Với niềm tin sâu sắc vào bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, vào sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.