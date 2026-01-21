Báo chí Cuba khẳng định Đại hội XIV soi đường Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới

Truyền thông Cuba đưa tin đậm nét về Đại hội Đảng XIV, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt và soi đường cho nhân dân Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Hãng thông tấn Cuba, ACN, đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình: Việt Hùng/TTXVN)

Các cơ quan báo chính thống của Cuba như Prensa Latina, ACN, Juventud Rebelde và Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba - đã đồng loạt đưa tin đậm nét về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt và soi đường cho nhân dân bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, báo chí Cuba đã theo sát diễn biến của Đại hội kể từ phiên trù bị ngày 19/1 để tuyên truyền và lan tỏa tới công chúng về sự kiện trọng đại này của nhân dân Việt Nam.

Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina của Cuba đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình: Việt Hùng/TTXVN)

Các trang báo điện tử của Prensa Latina, ACN, Juventud Rebelde và Granma đã đăng tải những tin và bài viết về Đại hội XIV, nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội lần này trong việc xác định các mục tiêu và chỉ đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Prensa Latina đã khai trương chuyên mục “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam,” nhằm truyền tải và phổ biến những thông tin chính thống về sự kiện trọng đại này của Việt Nam tới công chúng.

Trong khi đó, trong chuyên trang “Cuba và Việt Nam: Những nẻo đường chung,” Granma đã đăng bài diễn văn khai mạc Đại hội của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, trong đó khẳng định quyết tâm tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Báo Juventud Rebelde của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đăng bài viết của nhà báo Luis Manuel Arce Isaac với tựa đề “Một Đảng và một quốc gia truyền cảm hứng,” trong đó khẳng định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển và đi lên trong công cuộc Đổi mới của nhân dân Việt Nam, sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đất nước.

Theo tác giả bài viết, chủ đề của Đại hội: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này.

Bài viết khẳng định đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một quyết định có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ, thấm đượm tư tưởng yêu nước và mục tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo Cubadebate đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình: Việt Hùng/TTXVN)

Báo điện tử Cubadebate đăng bài viết nhấn mạnh rằng Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, được đánh dấu bằng những khát vọng mạnh mẽ và tiềm năng to lớn. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng vai trò quyết định việc định hình tương lai của đất nước và con đường phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, hãng thông tấn Cuba CAN đã đăng lời chúc mừng của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel tới Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai đảng và tình anh em giữa hai dân tộc Cuba-Việt Nam.