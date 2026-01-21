Ủy ban Kiểm tra các cấp dám chạm vào mảng tối, những 'pháo đài' tưởng chừng là bất khả xâm phạm

TPO - Nhiệm kỳ XIII đã chứng minh sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc nhất để Ủy ban Kiểm tra các cấp dám chạm vào những mảng tối, những “pháo đài” tưởng chừng là bất khả xâm phạm.

Xử lý kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần “trị bệnh cứu người”

Tiếp tục phiên thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung xây dựng, ban hành và tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định. Nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương gây bức xúc trong xã hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật một cách nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Theo ông Trần Văn Rón, qua công tác kiểm tra giám sát tại trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt về công tác kiểm tra giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, trách nhiệm theo tinh thần: "Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo".

Nhiệm kỳ XIII đã chứng minh sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc nhất để Ủy ban Kiểm tra các cấp dám chạm vào những mảng tối, những “pháo đài” tưởng chừng là bất khả xâm phạm.

Bài học kinh nghiệm khác được ông Trần Văn Rón nhấn mạnh là việc thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm: "Giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm". Trong đó, coi trọng giám sát thường xuyên để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

“Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, song, cần phải trên tinh thần nhân văn, “trị bệnh cứu người”; kỷ luật một vài người để cứu muôn người; xử lý nghiêm minh nhưng vô cùng nhân văn, nhân ái. Qua kiểm tra, chúng ta không chỉ chỉ ra sai phạm mà còn tìm ra kẽ hở về cơ chế để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện thể chế”, ông Trần Văn Rón chia sẻ.

Chuyển trọng tâm sang “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIV, công tác kiểm tra, giám sát cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức; chuyển nhanh, mạnh mẽ trọng tâm từ “xem xét, xử lý” sang “phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở” nhằm đảm bảo “đi đúng hướng - làm đúng cách - đạt hiệu quả thực chất” các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng; không để “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Theo ông, công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ tới cần nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn hơn và tập trung để thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ chủ yếu.

Trước hết là đổi mới một cách mạnh mẽ về tư duy, phương pháp về công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, xây dựng hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực và kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, xử lý bằng pháp luật gắn với việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, để cán bộ, đảng viên "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng" và "không cần tham nhũng".

Cùng với đó, cần có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự nghiệp phát triển. Việc kết luận, xử lý các vi phạm cần đặt trong những điều kiện, bối cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý khách quan, đúng đắn và phù hợp.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, về hiệu quả để tạo bước tiến mới trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng... Thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành kiểm tra Đảng, chuyển trọng tâm sang “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”…