Đà Nẵng: Vi phạm quy về môi trường và an toàn thực phẩm, chủ resort bị phạt gần 400 triệu đồng

TPO - UBND thành phố Đà Nẵng đã phạt một chủ đầu tư resort số tiền 389 triệu đồng vì vi phạm luật bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và các quy định khác.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tri Việt Hội An (có địa chỉ trụ sở tại phường Hội An Tây) với số tiền 389 triệu đồng.

Trước đó, đoàn kiểm tra do Phòng cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) chủ trì, phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Công an phường Hội An Tây đã tiến hành kiểm tra đối với địa điểm hoạt động của cơ sở The Pearl Hội An thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tri Việt Hội An.

Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở The Pearl Hội An và kết quả làm việc với người đại diện Công ty cổ phần Tri Việt Hội An, Phòng cảnh sát kinh tế kết luận cơ sở này đã có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Cụ thể, công ty không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh. Hành vi này bị phạt 320 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định. Hành vi này bị xử phạt 30 triệu đồng.

Công ty cũng không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Hành vi này bị phạt tiền 15 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện và xử phạt các vi phạm khác theo quy định như: việc sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn....

Cùng với đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đưa ra hình thức xử phạt bổ sung và buộc công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định…