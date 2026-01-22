Rét không kém Sa Pa, dân Bắc Ninh đốt lửa , căng mình bảo vệ vật nuôi

TPO - Sáng 22/1, giá rét bao trùm tỉnh Bắc Ninh khi nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu xuống 8 - 9 độ C, lạnh buốt không kém Sa Pa. Trên các tuyến phố, người dân phải đốt lửa sưởi ấm, trong khi các xã miền núi khẩn trương che chắn chuồng trại để bảo vệ đàn vật nuôi.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong đầu giờ sáng 22/1, tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh), khi mặt trời còn chưa ló rạng, nhiệt độ ngoài trời chỉ ở mức 9 độ C. Trên nhiều tuyến phố, hình ảnh những đống lửa nhỏ được nhóm ven vỉa hè để xua đi cái rét cắt da cắt thịt không còn xa lạ.

Ngồi co ro bên đống lửa trên đường Hồ Công Dự, ông Đỗ Văn Thủy – người làm nghề rửa xe chia sẻ trong lúc chờ khách: “Tôi làm việc ngoài trời, rét quá nên phải nhóm lửa để sưởi ấm. Từ đầu mùa đông đến giờ, đây là đợt rét khắc nghiệt nhất. Nếu không đốt lửa chắc không chịu nổi”.

Ông Đỗ Văn Thủy (bên trái) nhóm lửa sưởi ấm. Ảnh: Nguyễn Thắng

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đợt giá rét còn đặt ra thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi ở các xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh. Tại xã An Lạc, nhiệt độ sáng sớm 22/1 giảm xuống còn khoảng 8 độ C, xuất hiện sương muối, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm.

Tại thôn Tân Chung (xã An Lạc), chị Nịnh Thị Thảo tất bật che chắn chuồng nuôi bò ngay từ sáng sớm. Gia đình chị hiện nuôi 2 con bò là tài sản có giá trị lớn đối với một hộ nông dân miền núi.

“Thấy thời tiết rét sâu, tôi tranh thủ che kín chuồng, không cho bò bị gió lùa. Trước đó, gia đình đã dự trữ rơm, trồng thêm ngô để bảo đảm đủ thức ăn cho bò trong suốt mùa đông”, chị Thảo cho biết.

Chị Nịnh Thị Thảo che chắn chuồng nuôi bò.

Cùng chung nỗi lo giữ đàn vật nuôi an toàn qua đợt rét, gia đình ông Dư Văn Bắc (thôn Rõng) đang chăm sóc đàn gà hơn 500 con chuẩn bị xuất bán dịp Tết. Ông Bắc cho hay, đàn gà là nguồn thu chính giúp kinh tế gia đình ngày càng ổn định. Ngay khi nhận được thông tin cảnh báo rét đậm, rét hại từ thôn, gia đình ông đã chủ động gia cố chuồng trại, thắp điện sưởi ấm, đồng thời bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho đàn gà.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã An Lạc, sáng 22/1, nhiệt độ ngoài trời tại địa phương đo được khoảng 8 độ C. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND xã An Lạc đã kịp thời thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo của thôn, xóm để người dân chủ động phòng, chống rét.

“Cơ quan chuyên môn của xã An Lạc đã hướng dẫn cụ thể các biện pháp giữ ấm cho vật nuôi như không chăn thả ngoài đồng khi nhiệt độ thấp, quây kín chuồng trại, cho gia súc uống nước ấm, chủ động dự trữ thức ăn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo cơ quan chức năng xã An Lạc, toàn xã có hơn 55.000 con vật nuôi các loại, nên công tác phòng chống rét được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng.

Tại xã Đại Sơn – một xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Ninh rét đậm cũng bao trùm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Gia đình anh Ngô Văn Tiềm bảo vệ đàn vật nuôi trước giá rét.

Ở thôn Trung Sơn (xã Đại Sơn), gia đình anh Ngô Văn Tiềm là hộ chăn nuôi trâu bò lâu năm, đã chủ động che chắn chuồng trại, dự trữ rơm khô và bổ sung thức ăn tinh cho đàn gia súc.

“Những ngày rét đậm, gia đình tuyệt đối không thả trâu bò ra ngoài. Chuồng trại được vệ sinh thường xuyên, gia súc được cho uống nước ấm để giữ sức, phòng bệnh”, anh Tiềm chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Đại Sơn cho biết, cơ quan chuyên môn của xã liên tục cập nhật thông tin thời tiết, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống rét cho gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Hiện toàn xã Đại Sơn có hơn 86.000 con vật nuôi các loại, trong đó có 274 con trâu, 951 con bò, 136 con lợn; đàn gia cầm trên 60.400 con. Ngoài ra, địa phương còn có hơn 1.290 đàn ong mật và trên 20.000 con chim bồ câu.