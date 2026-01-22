Công an Bắc Ninh điều tra vụ hai mẹ con hành hung phụ nữ mang thai

TPO - Công an phường Vũ Ninh đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc hai mẹ con hành hung một phụ nữ đang mang thai gây thương tích, khiến dư luận bức xúc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 22/1, Công an phường Vũ Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe người khác xảy ra tại Tổ dân phố Thị Cầu 4.

Trước đó, vào ngày 19/1, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà H (SN 1964, trú tại phường Vũ Ninh). Nội dung đơn phản ánh việc tại Tổ dân phố Thị Cầu 4, hai con gái của bà T, trong đó một người đang mang thai và một người đang nuôi con nhỏ, bị hai đối tượng là mẹ con (một nam, một nữ) dùng chân tay đánh gây thương tích.

Hình ảnh vụ việc.

Đáng chú ý, vụ việc được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Vũ Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, điều tra làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.