Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Điều tra vụ án tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia và tìm người liên quan đến vụ án này.

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia, thuộc Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định khởi tố vụ án của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tập luyện tại Trung tâm vận động viên cấp cao Quốc gia đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Công an TP Hà Nội thông báo cá nhân nào bị yêu cầu nộp lại % tiền thanh toán tập luyện thêm ngoài giờ hoặc khoản tiền nào khác trái quy định của pháp luật, đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra để làm việc (điều tra viên Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại 0989.776.125).

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, đơn vị liên hệ, đến làm việc thì Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

Thanh Hà
#Vụ án lạm dụng chức vụ tại Trung tâm Đào tạo vận động viên #Điều tra vi phạm tài chính trong thể thao #Chống tham nhũng trong ngành thể thao #Vai trò của Công an Hà Nội trong điều tra #Các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính thể thao #Truy tìm người liên quan vụ án #Thẩm quyền điều tra của Bộ Công an và Viện kiểm sát #Quy trình xử lý vi phạm trong thể thao #Ảnh hưởng của vụ án đến đào tạo vận động viên cấp cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục