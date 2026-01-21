Điều tra vụ án tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia

TPO - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia và tìm người liên quan đến vụ án này.

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia, thuộc Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định khởi tố vụ án của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tập luyện tại Trung tâm vận động viên cấp cao Quốc gia đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Công an TP Hà Nội thông báo cá nhân nào bị yêu cầu nộp lại % tiền thanh toán tập luyện thêm ngoài giờ hoặc khoản tiền nào khác trái quy định của pháp luật, đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra để làm việc (điều tra viên Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại 0989.776.125).

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, đơn vị liên hệ, đến làm việc thì Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.