Lừa bán vé xe, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Hoài Nam
TPO - Hai thanh niên trú tại tỉnh Ninh Bình đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vé xe qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của hàng trăm bị hại.

Ngày 21/1, Công an xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế (cùng sinh năm 1999, trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vé xe qua mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Kinh phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo người dân mua vé xe. Các đối tượng hoạt động tinh vi, sử dụng tài khoản Facebook, Zalo giả mạo nhà xe, tài khoản ngân hàng và số điện thoại “rác” nhằm tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền của bị hại.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/1, lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng trên, thu giữ nhiều tang vật liên quan phục vụ điều tra.

6970757d35f04-1888.jpg
2 đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, khi vé xe khan hiếm và người dân phải đặt trước. Thắng và Thế đã lập các tài khoản Facebook giả danh nhà xe như “Xe khách Bảo Nam”, “Xe khách Minh Dũng”… đăng bài quảng cáo bán vé trong các hội nhóm, yêu cầu khách chuyển trước 50% tiền vé để giữ chỗ. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, hai đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Đáng chú ý, cả hai đều đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam
