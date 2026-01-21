Đường dây tổ chức đưa, đón hàng chục người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép

TPO - Ngày 21/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 17h ngày 15/1, tổ công tác của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai làm nhiệm vụ tại đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, phát hiện 3 người Trung Quốc rời nhà nghỉ Ngọc Hoa (số 054 Phan Đình Giót) lên xe ô tô BKS 24A-267.41 có biểu hiện nghi vấn.

Chiếc xe sau đó di chuyển đến khu vực bờ kè sông Hồng, tổ 23, phường Lào Cai thì dừng lại. Tại đây, 3 người Trung Quốc tiếp tục lên xe taxi BKS 24H-041.77 để di chuyển thì bị tổ công tác kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, cả 3 người đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Các đối tượng tổ chức đưa, đón người vượt biên giới trái phép bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ. Ảnh: Xuân Mai.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 24A-267.41, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Bùi Đức Tùng (SN 1993, trú tại tổ 25, phường Lào Cai). Từ lời khai của Tùng, tổ công tác phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra nhà nghỉ Ngọc Hoa, phát hiện thêm 3 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp.

Làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Tùng khai nhận gia đình có 3 xe ô tô chạy dịch vụ xe ghép và thuê thêm 3 lái xe. Khoảng cuối tháng 8/2025, Tùng được một người đàn ông (không rõ lai lịch) sử dụng tài khoản WA Business tên “lin” liên hệ, thuê đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội lên Lào Cai và ngược lại với giá 5 triệu đồng/chuyến; tuyến Hà Nội - Mường Khương là 6 triệu đồng/chuyến, mỗi chuyến từ 2-3 người. Tùng đồng ý thực hiện.

Đối tượng Bùi Đức Tùng làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Mai.

Mở rộng điều tra, Tùng khai từ tháng 12/2025 đến nay đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo các lái xe đón, đưa khách theo yêu cầu của “lin” tổng cộng 24 chuyến, trong đó có 2 chuyến bị phát hiện ngày 15/1. Cụ thể, 17 chuyến đưa khoảng 45–50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội lên Lào Cai và Mường Khương; 5 chuyến đưa 8 người Trung Quốc từ Lào Cai về Hà Nội bàn giao cho người của “lin”. Tổng số tiền Tùng nhận được khoảng 125 triệu đồng, gồm tiền xe, nhà nghỉ và chi phí ăn uống.

Sáu người Trung Quốc bị phát hiện ngày 15/1 khai trước đó đã vượt biên từ Trung Quốc sang Campuchia để làm việc, sau đó thuê người tổ chức đưa về Trung Quốc. Từ ngày 13/1, các đối tượng liên hệ để được đưa về nước. Qua tra cứu trên hệ thống xuất nhập cảnh, cả 6 người đều không có dữ liệu xuất nhập cảnh.

6 đối tượng người Trung Quốc vượt biên giới trái phép bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt giữ. Ảnh: Xuân Mai.

Hiện Ban chuyên án tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Lào Cai điều tra, mở rộng vụ án.