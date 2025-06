Bản tin Hình sự: Công an đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Công ty CP tập đoàn GBF trình báo

TPO - TIN NÓNG ngày 21/6: Sát hại chủ tiệm tạp hóa sau khi cướp được 1,5 triệu đồng; Thủ đoạn biến hàng trăm nghìn người thành nạn nhân của đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp; Trộm khiêng cổng kí túc xá, lấy 6 xe máy của sinh viên ở Bình Dương...

Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi, tạm trú huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về hành vi giết người, cướp tài sản. Phúc sống cùng vợ và con, ở trọ tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch). Sau khi cãi nhau với vợ, Phúc lấy xe máy đi khỏi nhà. Trên đường đi, Phúc mua con dao nhọn và giả vờ vào tạp hóa T.H (xã Long Phước, huyện Long Thành) mua đồ. Đối tượng dùng dao khống chế nữ chủ tiệm tạp hoá cướp được 1,5 triệu đồng. Sau đó, Phúc kéo nạn nhân vào sâu trong nhà dùng dao sát hại rồi tẩu thoát.

Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, hiện công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container. “Công an đang tạm giữ hình sự đối với tài xế xe container. Ban đầu, tài xế này khai do buồn ngủ nên dừng xe ở làn khẩn cấp và đang ngủ thì xe khách đâm vào sau xe container. Trong khi xe khách vẫn đi đúng tốc độ cho phép. Hiện công an đang củng cố hồ sơ vụ việc”, Đại tá Lai, nói.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP HCM đồng loạt khám xét, triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức tinh vi, do Trần Quang Đạo (SN 1991, trú huyện Hóc Môn, TP HCM) cầm đầu. Băng nhóm Đạo tổ chức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn nạn nhân trên khắp cả nước, phần lớn là người cao tuổi, người thu nhập thấp, sống phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc trợ cấp từ gia đình.

Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đang trong thời gian nghị án sau 4 ngày xem xét đơn kháng cáo của 25 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại Tập đoàn FLC. Theo Viện Kiểm sát, mức án đề nghị giảm cho các bị cáo như đã nêu trong phần luận tội là đủ khoan hồng, nhân văn. Việc luật sư của ông Trịnh Văn Quyết cùng một số luật sư khác xin cho bị cáo án treo hoặc bằng thời gian tạm giam với một vụ có hậu quả lớn là vô lý.

Sáng sớm 20/6, trong lúc trời đổ mưa, một nhóm đối tượng đã khiêng cổng rồi đi vào kí túc xá trên đường Trương Định (phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một). Tại đây, chúng lần lượt lấy đi 6 chiếc xe máy, trong đó 4 xe loại Vison và 2 xe Wave, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Trong cốp một số xe máy bị mất có ví đựng tiền, giấy tờ các loại. Các sinh viên cho biết, xe máy được mua trả góp để đi học và làm thêm.

Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (SN 1999, trú xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản. Tuấn là đối tượng đã mang 2 tiền án về các tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”. Để có tiền tiêu xài cá nhân, chỉ trong vòng 3 tuần, Nguyễn Đình Tuấn đã liên tiếp thực hiện 6 vụ cướp giật 8 chiếc điện thoại di động của người đi đường vào ban đêm tại các huyện Tân Kỳ, Đô Lương và Con Cuông.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Công ty CP tập đoàn GBF hoặc các đối tượng có liên quan để ký hợp đồng hợp tác đầu tư, liên hệ và trình báo, cung cấp thông tin phục vụ điều tra, giải quyết vụ án tại Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, địa chỉ 382 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Trước đó, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Vũ Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT và Kiều Văn Hoạch, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn GBF về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.