Bắt hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trong đêm

TPO - Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Đình Tuấn đã điều khiển xe mô tô từ phía sau áp sát và cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (SN 1999, trú xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước khi bị bắt giữ, Tuấn là đối tượng đã mang 2 tiền án về các tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, để có tiền tiêu xài cá nhân, chỉ trong vòng 3 tuần, Nguyễn Đình Tuấn đã liên tiếp thực hiện 6 vụ cướp giật 8 chiếc điện thoại di động của người đi đường vào ban đêm tại các huyện: Tân Kỳ, Đô Lương, Con Cuông.

Cụ thể, tối 13/6, trên tuyến đường hướng từ thị trấn Tân Kỳ về xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ), Tuấn điều khiển xe mô tô từ phía sau áp sát và giật một chiếc điện thoại di động của người phụ nữ rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Trước đó, tối 5/6, Tuấn cũng đã thực hiện vụ cướp giật 2 chiếc điện thoại của người đi đường ở thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. Sau đó ít ngày, các nạn nhân mới đến cơ quan Công an để trình báo sự việc.

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các xã bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối Nguyễn Đình Tuấn về hành vi “Cướp giật tài sản”. Tang vật thu giữ 8 gồm điện thoại di động.

Cũng liên quan tới vụ án, cơ quan Công an đã bắt giữ Phan Văn Khoái (SN 2005, trú xã Vân Tụ, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận, sau khi cướp điện thoại di động của người đi đường, Tuấn đều đem đến bán cho Phan Văn Khoái để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.